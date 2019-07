Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Bulut in pericolo, che succederà?

Continua il grande successo per la soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d’amore e come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà nelle prossime puntate! Curiosi di sapere se alla fine Ferit e Nazli riusciranno a darsi un bacio per capire che provano qualcosa ? Non ci resta che scoprire quello che succederà nella puntata di Bitter sweet-Ingredienti d’amore in onda lunedì 8 luglio 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,45.

Le cose non sono affatto semplici anche perchè succede ogni giorno qualcosa che sembra ostacolare il nascente amore tra i due ragazzi…Per Demet e Hakan invece le cose sembrano andare molto bene visto che non dovrebbero avere problemi nell’ottenere l’affido del piccolo Bulut…Ferit sta cercando di dimostrare a Nazli riconoscenza per quello che ha fatto per lui nell’ultimo periodo ma le cose non sono semplici…E ora scopriamo i dettagli con le anticipazioni per la prossima puntata, ecco le ultime news per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LE ANTICIPAZIONI DELL’8 LUGLIO 2019

Dopo l’esito giudiziario della vicenda relativa all’affido di Bulut, Nazli è infuriata con Asuman per aver inviato le foto; Asuman le fa notare che anche lei, con il suo comportamento, ha in parte influenzato la sentenza. Nazli decide finalmente di confessare tutto a Ferit, ma quando lo raggiunge bevono qualche bicchiere di troppo e Nazli passa la notte alla villa, complicando ulteriormente la situazione.

Nazli però non sa che Ferit è a conoscenza di quello che è successo con le foto ma non le ha detto nulla perchè sa che lei non ha a che fare con le azioni di sua sorella. Bulut intanto è costretto a vivere con Demet e Hakan ma non sembra gradire molto questa situazione…E sta per succedere qualcosa che nessuno si aspetta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che ci aspetta l’8 luglio 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,45.