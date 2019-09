Rapina in banca a Roma: arrestato Francesco Zampaglione ex dei Tiromancino

Le ultime notizie da Roma: è stato arrestato Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino e a sua volta ex componente della band. Francesco Zampaglione aveva fatto parte della famosa band italiana per poi dare l’addio definitivo nel 2015, annunciando con un post sui social che non avrebbe più fatto parte del gruppo a causa dei continui dissidi con suo fratello. Zampaglione è stato arrestato a Roma dopo una rapina in banca. Ha tentato di rapinare una banca nel quartiere Monteverde di Roma ma è stato fermato dalla polizia che lo ha arrestato.

ARRESTATO FRANCESCO ZAMPAGLIONE EX DELLA BAND TIROMANCINO

Secondo quella che è stata la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e analizzato i video di sorveglianza, l’uomo sarebbe entrato a volto scoperto in banca, con la pistola in mano. Minacciato il cassiere dell’istituto di credito questi ha opposto resistenza ingaggiando una colluttazione con l’ex musicista dei Tiromancino che, per dileguarsi, ha morso l’impiegato al braccio sinistro, quindi la fuga a piedi a mani vuote. La pistola usata per la rapina in banca era finta ma Zampaglione aveva tolto il tappino rosso.

Uscito dalla banca l’uomo ha tentato la fuga cambiandosi per non essere riconosciuto. Non sapeva però che a seguirlo c’era uno dei cassieri della banca che era in contatto con gli uomini del 112 ai quali dava indicazioni su quello che stava succedendo. Zampaglione quindi, dopo pochi metri percorsi è stato fermato dalle forze dell’ordine che lo hanno arrestato.

Restano del tutto ignoti i motivi per i quali il musicista ha tentato di rapinare la banca. Poco tempo fa infatti aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album. Prima di essere portato in caserma, Zampaglione è stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso visto che era stato morso da uno dei cassieri della banca.