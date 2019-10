Mercatini di Natale a Colmar 2019: luoghi, date e orari

Colmar è una di quelle città europee che ogni anno propone i suoi Mercatini di Natale. Questa affascinante città dell’Alsazia, possiede un patrimonio culturale molto significativo. Ricordiamo, infatti, che qui è nato il famoso scultore Frédéric Auguste Bartholdi, colui che ha progettato la Statua della Libertà di New York negli Stati Uniti. Dunque, i visitatori non solo potranno entrare nell’atmosfera natalizia passeggiando tra le bancarelle e gli stand dei Mercatini di Natale 2019, ma potranno anche ammirare il fascino di questa meravigliosa città.

MERCATINI DI NATALE A COLMAR 2019: UNA CITTÀ AFFASCINANTE E UNICA NEL PERIODO NATALIZIO

Vi abbiamo già parlato della regione Alsazia che, come altri paesi europei regala ai suoi visitatori un’atmosfera natalizia unica e speciale grazie proprio ai mercatini di Natale. Ebbene proprio a Colmar è possibile prendere parte ai Mercatini di Natale2019. La città francese è conosciuta anche per il suo quartiere denominato la Piccola Venezia, composto da casette lungo il fiume Laucha, tra i lungofiumi la Poissonnerie e rue Turenne. Chi sceglie di recarsi in vacanza qui non può non dedicare il proprio tempo a una rilassante passeggiata nel vasto centro storico, in particolare modo durante il periodo natalizio. Grazie ai mercatini di Natale 2019, dal 22 novembre al 29 dicembre, la città diventa proprio fiabesca e perfetta per trascorrere momenti di serenità e relax. Sono diverse le manifestazioni e tantissimi gli eventi organizzati a Colmar in occasione di questa festività. Stiamo parlando di concerti, letture, pista di pattinaggio in place Rapp e attività legate a Babbo Natale e alla cassetta gigante per le lettere. Un ottimo modo questo per trascorrere le vacanze natalizie in famiglia, con il proprio partner o con gli amici.

MERCATINI DI NATALE A COLMAR: LUOGHI, DATE E ORARI

I Mercatini di Natale a Colmar aprono le sue porte dal 22 novembre al 29 dicembre 2019 in Place des Dominicains, Place de l’Ancienne Douane, Place Jeanne d’Arc, Au Koïfhus e Place des 6 Montagnes Noires. Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 19.00; venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00; il 24 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 e il 25 dicembre dalle 14.00 alle 19.00.