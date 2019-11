Villaggio di Natale a Finale Ligure 2019: tutto ciò che c’è da sapere sull’evento più atteso della Riviera Ligure

Grande attesa per il Villaggio di Natale a Finale Ligure 2019. Si tratta dell’evento più atteso della Riviera Ligure, che aprirà i suoi cancelli il 23 novembre. La sesta edizione, con le sue atmosfere incantante, è pronta intrattenere i visitatori con nuove esperienze. Sono diverse le attrazioni che saranno presenti tra il Magic Land, il Mondo di Babbo Natale e i tradizionali Mercatini di Natale. Non solo, verranno organizzati vari spettacoli a tema. Vediamo insieme quali sono le informazioni da conoscere sul Villaggio di Natale di Finale Ligure 2019.

VILLAGGIO DI NATALE A FINALE LIGURE: TUTTE LE INFORMAZIONI DA CONOSCERE

A Finale Ligure anche quest’anno verrà organizzato il Villaggio di Natale. L’evento natalizio durerà fino al 20 dicembre e sarà aperto tutti i weekend, mentre dal 21 dicembre al 6 gennaio le sue porte saranno aperte tutti i giorni. La sesta edizione sosterrà Gaslini Onlus, devolvendo una percentuale del ricavato per i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e le loro famiglie. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera natalizia davvero speciale, nel verde della meravigliosa vallata di Calvisio lungo la via romana Julia Augusta. Come altre città italiane, anche Finale Ligure realizzerà i suoi Mercatini di Natale, dove sarà possibile acquistare vari prodotti tipici e oggetti di ogni tipo.

Non solo, sarà possibile intrattenersi nel Mondo di Babbo Natale, caratterizzato dalla presenza del villaggio degli Elfi, della Casa di Babbo Natale e della Fabbrica dei giocattoli. I piccoli ospiti potranno divertirsi all’interno dei laboratori, dove realizzeranno e porteranno a casa un ricordo del Villaggio. Un must da non perdere, soprattutto per chi vuole provare a imbucare la letterina nella posta del Villaggio. Quest’anno arriva anche il Magic Land con vari giochi di abilità e non solo. Infatti, qui verranno messi a disposizione gli acquascontri Bumper Boat e i go kart della Segway. Il Villaggio di Natale di Finale Ligure ospiterà anche la pista di pattinaggio, il Dragallo Club, la Bottega del Natale, il Presepe e il Grande Abete, la Stazione del trenino Tartaruga express, i Pony games e Rudolph la Renna meccanica. Inoltre, troveremo anche la città in miniatura nel grande Igloo e la slitta di Babbo Natale.

VILLAGGIO DI NATALE FINALE LIGURE, SPETTACOLI: DATE E ORARI

Ogni giorno, dalle 15 alle 17, andrà in scena uno spettacolo unico a tema natalizio. Gli interpreti saranno gli artisti e gli acrobati internazionali della famosa compagnia Mr David and the family Dem. Lo show, La Magia del Tempo , riuscirà a far sognare ed emozionare tutti i visitatori, dai più piccoli ai più grandi.

, riuscirà a far sognare ed emozionare tutti i visitatori, dai più piccoli ai più grandi. Lo staff preparerà un appuntamento con Elf Show, per festeggiare questa sesta edizione con racconti magici tutti i giorni alle 16.30 nel Villaggio degli Elfi.

per festeggiare questa sesta edizione con racconti magici tutti i giorni alle 16.30 nel Villaggio degli Elfi. Tutti i giorni alle 11.45, 14.30 e 17.30 il pubblico potrà assistere allo spettacolo Elf Dance .

. Ogni sabato, dal 23 novembre, andranno in scena degli spettacoli di varietà, attività sportive e performace di danza.

VILLAGGIO DI NATALE FINALE LIGURE: DOVE MANGIARE E DORMIRE

All’interno del Villaggio di Natale di Finale Ligure sarà possibile mangiare cenando a tavola con Babbo Natale e gli elfi. Uno spazio, all’interno del Ristorante Da GiuEle accoglierà tutti i venerdì sera, dal 22 novembre al 20 dicembre, massimo 25 ospiti. Un euro per ogni coperto verrà devoluto a Gaslini Onlus. Infine, per prendere parte a questo grande evento i visitatori potranno scegliere tra hotel, campeggio e residence.

