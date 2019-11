Come realizzare dei bellissimi biglietti di auguri per Natale (VIDEO)

Come realizzare dei bellissimi biglietti di auguri per Natale? Nel video che vi mostriamo nell’articolo potete vedere ben 8 modi per creare dei bigliettini. A Natale infatti i regali sono molto importanti ma vengono riposti tutti sotto l’albero. E’ dunque importante mettere un bigliettino di auguri sia per individuare il destinatario che chi ha fatto il dono. Piuttosto che acquistare dei biglietti pronti, si possono creare in casa in maniera semplice e divertente, dando vita a un prodotto del tutto originale. Nel video di Pianeta Mamma, insieme a Anna Clair di MammaAcs, possiamo vedere queste bellissime idee.

Come creare dei bellissimi biglietti di auguri per Natale in modo semplice e originale

Pensare di realizzare dei biglietti di auguri di Natale può sembrare un’impresa per esperti. In realtà, come mostra il video, si possono creare in modo semplice e divertente, con pochi elementi a disposizione. Ve lo mostriamo nel video di Pianeta Mamma, che spiega passo passo come fare.

L’elemento comune è un cartoncino, delle dimensioni che si preferiscono. Si possono realizzare biglietti di auguri di Natale molto semplici, come il primo, creato con dei semplici adesivi che formano un pacco di Natale, un fiocco e un timbro con scritto Merry Christmas. E’ un risultato semplice e elegante.

Nel video vengono mostrati diversi biglietti di auguri realizzati con dei bottoni, che si possono riciclare tra quelli che troviamo in casa. E dunque ecco bellissimi biglietti con pupazzo di neve, con palline pendenti, con una ghirlanda di Natale.

Altre idee semplicissime ma originali sono gli alberi di Natale. Nel video viene mostrato un albero di Natale fatto solamente con colla a caldo e brillantini, con stella sulla punta. In alternativa potete usare un nastro di raso verde.

Che dire invece dei biglietti di Natale con un buco? So possono creare con un compasso e un punteruolo, ritagliando, a un solo lato del cartoncino, un cerchio delle dimensioni desiderate. E così potete realizzare una pallina di Natale oppure una palla con paesaggio natalizio innevato. Si può poi scrivere a mano, anche in maniera non perfetta, Buon Natale.

Ecco di seguito il video con le idee di cui vi abbiamo parlato, da seguire passo passo per realizzarle.

Come potete vedere è veramente semplice creare questi biglietti di auguri di Natale stupendi e molto originali. Il risultato è semplice e molto elegante, e non vi resterà che aggiungere due righe per i vostri cari in occasione delle feste. Che ne pensate di queste soluzioni?