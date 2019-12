Concerti Capodanno 2020: quali cantanti ci saranno nelle principali città italiane

Le principali piazze italiane organizzano ogni anno i concerti di Capodanno 2020. In giro per l’Italia, il 31 dicembre 2019, sarà possibile festeggiare e viversi il momento con famiglia, amici e partner nelle piazze. Al momento, però, non sono stati ancora confermati tutti i nomi degli artisti che si esibiranno.

Abbiamo preparato un elenco delle principali città italiane che organizzano questi eventi unici, tra musica e spettacoli. Se non sapete cosa fare l’ultima notte dell’anno, vi consigliamo di tenere in considerazione uno tra questi concerti che vi indichiamo.

CONCERTI DI CAPODANNO 2020: L’ELENCO DELLE PRINCIPALI PIAZZE ITALIANE

Tra le città che il 31 dicembre organizzano concerti di Capodanno 2020 vi è naturalmente Roma . Qui l’appuntamento è al Circo Massimo e ad aprire la serata sarà Ascanio Celestini che racconterà una favola che vede come tema la Terra. Sul palco si uniranno a lui i Rustica X band . Il pubblico potrà naturalmente fare il countdown per la mezzanotte sul posto, dove nel frattempo si esibiranno degli artisti in uno spettacolo pirotecnico con musica dal vivo del PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Subito dopo, inizierà il Dj Set di Skin .

La città che già ha confermato i nomi è Orvieto . Il Capodanno qui si festeggerà con Umbria Jazz Winter . Il 31 dicembre gli spettacoli prenderanno inizio alle ore 11.30 con la street parade dei Funk Off. Al teatro Mancinelli sono previsti degli eventi: Joel Ross / Warren Wolf Quartet / Joe Locke feat. Joe Sanders e Greg Hutchinson con "Tributo a Milt Jackson & Bobby Hutcherson" e John Scofield with Jay Anderson, Lewis Nash, Umbria Jazz Orchestra, & Orchestra da Camera di Perugia arrangiamenti e direzione Gil Goldstein "The Magic and Mystery of the Beatles". Al Museo Emilio Greco si esibirà Dino Rubino alle ore 12.00, mentre nella Sala 400 ci saranno Rosario Giuliani, Joe Locke, Dario Deidda, Roberto Gatto con "Love In Translation" (ore 16) e Paolo Fresu Devil Quartet. Nella Sala Expo intratterranno il pubblico Antonello Salis & Simone Zanchini, Francesco Diodati MAT Marcello Allulli, Francesco Diodati, Ermanno Baron e Funk Off on stage e The House Band (Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Andrea Pozza, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti + Ospiti. Nella Sala Etrusca Sullivan saranno presenti Sullivan Fortner Trio feat. Jay Anderson & Lewis Nash special guest Michela Marino Lerman (tap dancer) Piano Room, ore 12 e Isaiah Thompson Trio Piano Room.

A Genova il Capodanno dura di più! Infatti, verrà realizzata un'enorme festa all'aperto, che aprirà le sue porte il 29 dicembre e si concluderà con l'anno nuovo. Il fulcro sarà Piazza De Ferrari , che ospiterà grandi artisti e djset, tra cui i Mates , Gabry Ponte e i Boomdabash . In particolare, il 31 dicembre si esibirà, alle ore 22.30, Giusy Ferreri e prima di lei intratterà il pubblico una star a sorpresa .

Anche quest'anno Riccione non può non regalare momenti speciali e di divertimento ai propri abitanti e ai visitatori. In particolare, verrà celebrata questa grande festa con Deejay On Stage live show , che vede alla conduzione Rudy Zerbi . Nella serata verrà anche realizzato il Capodanno Deejay On Ice , con momenti dedicati a Federico Fellini.

Il 31 dicembre a Milano verrà celebrato con il concerto di Capodanno in Piazza Duomo . Non sarà questo il solo evento che si terrà nel periodo natalizio nel capoluogo lombardo. A partire da dicembre, infatti, aprirà i battenti il Villaggio di Babbo Natale e la tipica fiera Oh-Bey Oh Bey.

Bologna vedrà, allo scoccare della mezzanotte, musica e dj set in Piazza Maggiore . Per ben 12 luoghi della città per 5 giorni, è stato organizzato un ricco calendario di eventi per portare l'allegria del ballo.

Come ogni anno, piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà il concertone di Capodanno . Sul palcoscenico saliranno grandi artisti, che insieme metteranno in scena uno show collettivo.

A Firenze l'appuntamento è in Piazzale Michelangelo , con il concertone.

Catania , invece, ospiterà un ospite d'eccezione in Piazza Duomo .

, invece, ospiterà un ospite d’eccezione in . Infine, Palermo renderà unico questo Capodanno con eventi unici in piazza Politeama.

L’elenco sui concerti di Capodanno 2020 in Italia è in continuo aggiornamento…restate quindi sintonizzati sul nostro sito.