Carnevale di Viareggio 2020: programma e costo biglietto ingresso

Anche quest’anno il Carnevale di Viareggio 2020 riuscirà a sorprendere i propri partecipanti. L’appuntamento con la sfilata dei carri allegorici è molto atteso in Italia. Per modellare i carri viene utilizzata la carta pesta ed è un dettaglio nato proprio a Viareggio, dove la tradizione non si spegne mai. Infatti, i maestri si dedicano alle creazioni e lavorano ininterrottamente alle opere ogni anno. Dopo avervi segnalato i migliori carnevali italiani e europei 2020 vediamo ora insieme quali sono gli eventi previsti dal programma del Carnevale di Viareggio di quest’anno che durano ben un mese intero.

CARNEVALE DI VIAREGGIO 2020: PROGRAMMA, EVENTI, DATE E ORARI

Il Carnevale di Viareggio è sicuramente una delle feste più grandi del nostro Paese ed è caratterizzato da sempre dalla presenza dei carri in cartapesta, dei coriandoli colorati, dell’atmosfera goliardica e della musica. Il Carnevale di Viareggio inizia a festeggiare dall’1 febbraio, con il primo corso mascherato, ovvero con le sfilate dei carri allegorici. L’ultimo corso mascherato sfila il 25 febbraio. In tutti sono cinque e vengono svolti, come ogni anno, sui Viali a mare. Dopo di che, il 9 e il 15 febbraio 2020 vengono organizzate le altre sfilate. Il Martedì Grasso e il sabato successivo, invece, vengono realizzati i corsi mascherati più importanti, che partono solitamente alle ore 15.00 (il 23 febbraio partono alle ore 17.00) e percorrono il viale principale di Viareggio. Per il 25 febbraio il programma del Carnevale di Viareggio prevede alle ore 14.50 un’anteprima del corso mascherato e alle 16.30 il corso mascherato. A seguire vi sono la proclamazione dei vincitore e il grande spettacolo pirotecnico finale. Nel dettaglio, gli eventi e gli orari:

Cerimonia di apertura e primo corso mascherato – 1 febbraio, alle16:00

Secondo corso mascherato – 9 febbraio, alle 15:00

Terzo corso mascherato – 15 febbraio, alle 17:00

Quarto corso mascherato – 20 febbraio, alle 15:00

Quinto corso mascherato – 23 febbraio, alle 15:00

Sesto corso mascherato – 25 febbraio, alle 16:30

Per assistere alle varie sfilate è necessario pagare il biglietto, che il costo di 15 euro a persona. Sono previste delle riduzioni per i ragazzi under 14 e per le comitive. Il biglietto completo, per prendere parte a tutti e cinque i corsi mascherati, ha il prezzo di 35 euro.

E se il Carnevale di Viareggio non ti dovesse bastare? Ecco una risorsa utile per te: la guida al Carnevale di Venezia 2020.