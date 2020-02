Carnevale di Cento 2020: programma, eventi e storia

In provincia di Ferrara si festeggia, come ogni anno, il Carnevale di Cento 2020. Si tratta di uno degli eventi, dedicati a questa festività, più incredibili del nostro Paese e del mondo al pari del Carnevale di Venezia 2020. Anche quest’anno, non sarà da meno! Non mancherà, infatti, il suo spirito goliardico e surreale, tipico proprio di questa manifestazione. A Cento il Carnevale è caratterizzato dalla presenza dei carri allegorici, colorati e mastodontici, di cartapesta. Vediamo ora insieme qual è il programma previsto per il Carnevale di Cento 2020.

CARNEVALE DI CENTO 2020 PROGRAMMA: DATE, EVENTI E STORIA

Il Carnevale di Cento 2020, come in tante altre città italiane (a proposito in questo articolo sono indicati i migliori carnevali d’Italia e d’Europa), è ricco di eventi unici e straordinari. I carri allegorici divengono delle vere e proprie opere d’arte, costruiti dalle Associazioni carnevalesche durante l’inverno. Solitamente raggiungono una larghezza di 6 metri e un’altezza di 20 metri. Non solo, sono anche composti da marchingegni idraulici e meccanici ingegnosi.

A Cento il Carnevale si festeggia per un mese intero, tanto che prosegue per altre due domeniche dopo il Martedì Grasso. Quest’anno le date dei festeggiamenti saranno dal 15 al 25 febbraio 2020. Come sempre, l’ultima domenica verrà messo in scena il gran finale, con la premiazione del carro vincitore. Oltre ciò, i partecipanti assisteranno al tradizionale testamento e al rogo di Tasi nel piazzale della Rocca. Si tratta di una festa che ha origini antiche, infatti le prime testimonianze risalgono all’anno 1600. All’inizio del ‘900 la festa ha poi cambiato l’ambientazione fiabesca, preferendo la satira e la rappresentazione di eventi e personaggi attuali. La vera svolta è arrivata nei primi anni ’90, dopo la nascita delle società carnevalesche avvenute a fine della Seconda Guerra Mondiale.

Tutte le associazioni carnevalesche di Cento hanno un gruppo festoso di ben 500 o 600 elementi. Alcuni di questi restano sul carro per l’animata scenografia, mentre altri precedono il carro per le vie della città, formando un serpentone colorato. A sfilare ci sono anche i gruppi comico-folkloristici e gli artisti di strada, provenienti da qualsiasi parte d’Italia e dall’estero. In un’atmosfera di allegria e divertimento, grande protagonista è il “gettino”, ovvero il lancio dai carri di oggetti, come palloni, materassini gonfiabili e pupazzi. Il percorso dei carri del Carnevale di Cento percorre corso Guericino e torna poi indietro passando da via Ugo Bassi. Nel frattempo, in piazza del Guercino vengono anche svolti concerti ed eventi di intrattenimento.

