I look delle cantanti di Sanremo 2021: outfit prima serata (FOTO)

Ieri sera, martedì 2 marzo, è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2021. Finalmente abbiamo ascoltato le primissime canzoni in gara quest’anno, al Festival più particolare della storia. Come ogni Sanremo che si rispetti, non sono mancati fantastici look e c’è chi ha brillato in maniera particolare. Ma non è mancato nemmeno chi ha fatto flop. Scopriamo allora gli outfit che hanno scelto le cantanti in gara durante la prima serata sul palco del Teatro Ariston. Partiamo da Elena Faggi, eliminata tra le nuove proposte. La giovanissima cantante non convince più di tanto ma c’è da dire che il suo look stile manga era perfetto per la sua Che ne so.

Sanremo 2021: i look delle cantanti in gara durante la prima serata

La prima big a salire sul palco è stata Arisa con Potevi fare di più. La cantante si è presentata a Sanremo con un completo rosso di Maison Margiela, totalmente oversize. Originale, moderna ma al contempo elegante con tanto di acconciatura particolare e unghie lunghissime che già si sentono strisciare sulla lavagna. Brivido. C’è da sottolineare che anche Aiello ha indossato lo stesso identico completo ma lui ha optato per il nero.

Se Victoria dei Maneskin ha optato per Etro, come tutti i componenti della band rock, Francesca Michielin (in gara con Fedez) ha scelto un completo del brand Miu Miu. Per la cantautrice dei pantaloni neri e un top trasparente tempestato di cristalli.













Bellissima e sensuale forse come non mai è stata Annalisa. La cantante ha scelto un vestito nero di Blumarine con una scollatura pazzesca ma mai volgare. Interessante la scelta dei sandali. Dior per Madame, la più giovane artista tra i big in gara. Lei ha optato per un completo scintillante, decisamente originale e in pieno stile Madame. A colpire molto è stato il fatto che non ha indossato le scarpe ma si è presentata a piedi scalzi. Chissà se lo farà anche nelle prossime serate.