Come prendersi cura della pelle sensibile in estate: i consigli da seguire

In estate è sempre bene prendersi cura della propria pelle, soprattutto se sensibile. Sono diversi i fattori che spesso causano piccoli problemini, tra sole, sbalzi climatici e sudore. Le pelli più sensibili, in questo periodo così caldo, possono soffrire arrossandosi e disidratandosi. Non solo, arrivano anche a infiammarsi. Per tale motivo è sempre bene seguire alcune regole per prendersi cura del proprio corpo in estate. In questo modo, riusciremo ad affrontare la stagione tanto amata nel migliore dei modi, senza questo tipo di problemi. Vediamo insieme quali sono i consigli per prendersi cura delle pelli sensibili in questo periodo dell’anno così caldo.

ECCO COME PRENDERSI CURA DELLA PELLE SENSIBILE: I CONSIGLI PER L’ESTATE

In estate è molto importante prendersi cura della pelle sensibile. In realtà, è molto semplice mantenere il corpo ben idratato anche durante questo periodo così, basta seguire questi facili consigli. Innanzitutto è bene non dimenticare mai di spalmare sul corpo la crema solare, in particolar modo nelle zone più delicate. Questo consiglio va seguito non solo in spiaggia, ma anche tutte le volte che si trascorre del tempo all’aria aperta. È consigliato non scegliere una protezione con Spf non inferiore a 20. Deve essere, inoltre, abbastanza idratante. Dopo aver preso il sole è bene riparare il derma con ingredienti lenitivi. Stiamo parlando, ad esempio, dell’aloe, che permette di trasformare il rossore in abbronzatura. Evitiamo di utilizzare l’acqua calda e, nelle giornate più calde, preferiamo fare una bella doccia fredda. È così possibile aiutare la propria pelle e rinforzarsi.

Non strofiniamo mai l’asciugamano sul viso, piuttosto tamponiamo. Ma è sempre meglio usare una maglietta morbida in microfibra. Per la pulizia del viso, inoltre, evitiamo di utilizzare troppo sapone, che potrebbe irritare ancora di più. Scegliamo, pertanto, dei prodotti delicati e idratanti, come il latte detergente e l’acqua micellare. Ogni tipo di pelle, soprattutto quelle delicate, hanno bisogno di ricevere continua idratazione. Dopo aver lavato il viso, spalmiamo una crema protettiva. Infine, è consigliato non grattare mai le punture di insetto. È necessario resistere al prurito, in quanto si rischia di infettare la zona. Non solo, la puntura andrebbe a guarire lentamente e a lasciare segni.