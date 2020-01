La dieta delle zucchine per dimagrire in tre giorni dopo gli eccessi delle feste: come funziona?

Oggi parliamo della dieta delle zucchine per dimagrire in tre giorni dopo gli eccessi delle feste. Nel corso delle festività legate al Natale e al Capodanno, in molti hanno preso dei fastidiosi chili in più che si fanno sentire e vedere sulla bilancia. Ovviamente bisogna sempre chiedere consiglio al proprio medico prima di intraprendere una dieta, soprattutto se ci sono particolari problemi di salute. In generale però vogliamo darvi qualche consiglio per sgonfiarvi grazie al potere delle zucchine, verdura davvero ottima che può essere cucinata in molti modi diversi. Scopriamo perciò le loro proprietà e come usarle in una dieta dimagrante.

Le zucchine fanno bene: ecco perché

Quando parliamo di dieta delle zucchine, oltre alla volontà di perdere peso in pochi giorni, consideriamo anche il fatto di mangiare bene dopo gli eccessi delle feste. Le zucchine apportano diversi benefici all’organismo umano, contengono poche calorie e sono anche diuretiche. Infatti sono ricche di acqua. Sono di aiuto nella lotta contro la cellulite, favoriscono l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso. Contrastano anche problemi alle vie urinarie. Cosa di non poco conto è il fatto che le zucchine siano in grado di saziare in maniera sana e questo le rende adatte alla dieta. Ma non finisce qui, perché le zucchine fanno bene anche al cuore, riducono la pressione arteriosa e portano anche alla riduzione del colesterolo in eccesso.

La dieta delle zucchine: ecco come farla

Parliamo ora della dieta delle zucchine che ovviamente utilizza questo alimento come principale. Si può fare in tre giorni per sgonfiarsi dopo le feste. Ovviamente vi ricordiamo che bisogna sempre chiedere consiglio al proprio medico e che le indicazioni alimentari qui contenute non sono dei consigli medici.

Giorno 1:

Colazione: caffè o tè senza zucchero – yogurt magro – cereali integrali

Spuntino metà mattina: un frutto

Pranzo: insalata mista – zucchine al vapore

Merenda pomeridiana: uno yogurt magro o un frutto

Cena: insalata – zucchine al vapore – riso integrale

Giorno 2:

Colazione: caffè o tè senza zucchero – yogurt magro – cereali integrali

Spuntino metà mattina: frutta mista

Pranzo: minestrone di verdure – zucchine al vapore

Merenda pomeridiana: un frutto

Cena: zucchine al vapore – pesce bianco ai ferri

Giorno 3:

Colazione: caffè o tè senza zucchero – yogurt magro – 2 biscotti integrali

Spuntino metà mattina: un frutto

Pranzo: patate lesse – zucchine al vapore – legumi

Merenda pomeridiana: un frutto

Cena: uovo sodo – zucchine al forno – insalata

In generale le zucchine sono un ottimo alimento da inserire in una dieta sana e variegata. Come potete vedere questa dieta delle zucchine è davvero sana e aiuta a sgonfiarsi in poco tempo.

La dieta delle zucchine per dimagrire in tre giorni dopo gli eccessi delle feste: come funziona? ultima modifica: da