Maskne l’acne da mascherina: come combattere brufoli e mini abrasioni

Il 18 maggio 2020 inizia per la nostra Italia la fase 2. Potremo finalmente andare dal parrucchiere, dall’estetista, ordinare un caffè e un cappuccino al bar e portarlo fuori…Uscire di casa per lavorare, per passeggiare…Ma tutte queste attività dovranno essere fatte con la mascherina. In questi due mesi e mezzo, quasi tre ormai, abbiamo imparato a conoscere ogni dettaglio sulla mascherina. Quello che non immaginavano forse, è che avrebbe potuto provocare anche ance e irritazioni. Dai punti neri alle piccole abrasioni: molte persone hanno notato che ci sono dei problemi sul viso, da quando si è costretti a usare, per difenderci, la mascherina. I medici hanno trovato anche un nome a questo fenomeno. Parlano di Maskne: ovvero acne da mascherina.

COS’E’ MASKNE L’ACNE DA MASCHERINA

Sono tanti i dermatologi contatti da gente comune che usa anche solo per qualche ora la mascherina, per avere un parere sulle eruzioni cutanee causate forse da questo oggetto e negli ultimi giorni se ne sta parlando molto sia sulla stampa cartacea e on line, che in televisione.

Il dermatologo e specialista Dr Faheem​ Latheef ha spiegato in proposito a The Evening Standards, che a causa dello stress che abbiamo affrontato e stiamo affrontando, le problematiche cutanee sono aumentate e il fatto di indossare la mascherina, non ha certamente aiutato.

“Ogni frizione e irritazione da queste provocate può innescare la proliferazione di batteri nella pelle, che se ha lesioni, favorisce l’ingresso di sporco e germi negli strati più profondi“, ha specificato la dermatologa Tiffany J. Libby, M.D, professore assistente di dermatologia alla Brown University, in Rhode Island a InStyle.

In particolare, parlando di questo fenomeno definito appunto Maskne, i dermatologi di tutto il mondo, hanno notato che si localizza dove si poggia la mascherina: sul naso, sul mento e sulle guance, ha la forma di piccoli punti bianchi, o neri, o di mini abrasioni e cisti.

Ma cosa possiamo fare per combattere questo fenomeno? I medici hanno dato dei consigli, ricordandoci che la beauty routine giornaliera resta indispensabile.

COME COMBATTERE MASKNE L’ACNE DA MASCHERINA

Prendiamoci cura della nostra pelle con la skin routine più adatta a noi. In generale, ecco che cosa possiamo fare:

1. Lavare il viso prima e dopo aver usato la mascherina.

2. Prima di applicare una mascherina usare un detergente delicato per evitare di intrappolare batteri che possano far peggiorare le irritazioni.

3. Lavare sempre in modo diligente le mani durante il giorno ed evitare il più possibiledi toccare il viso.

4. Detergere almeno una volta al giorno il viso con un prodotto che elimini i batteri cattivi

Secondo Emanuela Mattiuzzi, esperta di oli essenziali, “Un rimedio fai da te consiste nell’aggiungere a gel puro di aloe vera due-tre gocce di olio essenziale di timo, calmante e riequilibrante. In posa su pelle ben pulita un quarto d’ora, per un effetto lenitivo e purificante due in uno”.