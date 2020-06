Acqua detox di Giulia de Lellis: 4 proposte per restare in forma

Dopo la quarantena, l’influencer Giulia de Lellis, ha raccontato alle sue amate followers e ai suoi followers, di essersi un po’ appesantita. Non sono mancate le critiche da parte di chi le puntava il dito contro, dicendo che, essendo magrissima, stava lanciando dei messaggi sbagliati alle giovanissime. Ma Giulia ha continuato per la sua strada, raccontando nei dettagli, il nuovo regime alimentare che stava seguendo. E di questo regime facevano parte anche le acque detox che la de Lellis ha preparato e ha poi mostrato nelle storie instagram, spiegando che, dieta a parte, fanno bene a tutti, essendo semplicemente delle acque preparate con verdura o frutta, nulla di eccezionale.

Le acque detox le sono state consigliate dal nutrizionista che l’ha seguita nel suo percorso.

LE ACQUE DETOX DI GIULIA DE LELLIS: ACQUA DIGESTIVA DEPURATIVA

La prima acqua detox serve per digerire meglio e depurarsi. Si prepara con semplici ingredienti. Abbiamo bisogno di un litro di acqua naturale ( o anche un litro e mezzo), pezzetti di sedano, pezzi di finocchio e della menta. Si versa l’acqua in una caraffa e poi si aggiungono gli ingredienti. Si lascia in infusione per almeno due ore e poi si può iniziare a bere.

LE ACQUE DETOX DI GIULIA DE LELLIS: ACQUA DEPURATIVA E DRENANTE

La seconda acqua suggerita da Giulia de Lellis serve anche per depurarsi e per drenare. Anche in questo caso ingredienti tutti verdi. Prendiamo sempre un bel litro di acqua ma questa volta creiamo l’infusione con menta, cetriolo e zucchine. Lasciamo riposare e poi beviamo la nostra acqua detox.

LE ACQUE DETOX DI GIULIA DE LELLIS: ENERGIZZANTE DRENANTE PURIFICANTE

La terza acqua suggerita dall’influencer ha un triplo obiettivo. Servirà per drenare, energizzare e per purificare. La de Lellis ricorda che la durata minima dell’infusione è di due ore e mezzo ma ovviamente se si lascia più tempo è anche meglio. In questo caso, per quanto riguarda gli ingredienti ha usato: delle fragole, del finocchio e della menta fresca. Un litro e mezzo di acqua e il gioco è fatto.

LE ACQUE DETOX DI GIULIA DE LELLIS: DRENANTE ANTIOSSIDANTE

Per quanto riguarda l’acqua detox drenante antiossidante, Giulia de Lellis ha usato altri ingredienti che sono: frutti rossi, menta o timo e finocchi. Stesso procedimento delle precedenti e via. Giulia ha usato dei mirtilli e dei lamponi per la sua acqua detox.