Il tuo viso lo vede che non usi la giusta crema

Quando incontriamo un vecchio amico che non vediamo da tempo, quando andiamo in ufficio con i colleghi di tutti i giorni, quando siamo a pranzo coi parenti oppure quando andiamo a cena con il nostro partner, appena rivediamo chiunque ci conosca, ci mettiamo anche inconsciamente di fronte a un giudizio che sarà frutto della prima impressione che saremo in grado di dare. In che modo?

Sicuramente il nostro outfit ha una discreta importanza, poiché un abbigliamento più curato e le giuste scelte ci faranno apparire sicuramente diversi, e forse anche la nostra condizione fisica avrà un impatto importante sull’effetto e sulla sensazione che saremo in grado di trasmettere al nostro interlocutore, ma la prima immagine che presenteremo, il nostro vero biglietto da visita sarà rappresentato dal nostro viso.

Come stai te lo leggo in faccia

Le nostre giornate sono ormai sempre più stressanti: viviamo in una società in cui i ritmi sono diventati frenetici, ci muoviamo senza pause fra i mille impegni che tutti abbiamo. C’è il lavoro oppure lo studio, la famiglia a cui prestare la dovuta attenzione, gli amici da non trascurare, e in tutto questo ci saremmo anche noi stessi. Prenderci cura di noi, e stare bene, è un modo fondamentale per affrontare al meglio tutta la nostra vita. Non siamo di certo felici quando qualcuno, incontrandoci, come prima affermazione ci dice “Ehi, che cosa hai combinato? Hai la faccia stanca”. La nostra vita e tutta la stanchezza e la fatica che accumuliamo si ripercuotono sul nostro stato d’animo, sul nostro fisico ma prima di tutto sul nostro viso.

La giusta crema per ogni viso

Prendersi cura di noi vuol dire essere attenti alla propria salute e al proprio benessere, sia cercando di mangiare bene, in modo sano e soprattutto con pasti regolari, ma anche prendersi del tempo libero dagli impegni, innanzitutto per riposare, per avere un corretto equilibrio fra veglia e sonno, e poi dedicarsi alle cose che ci piacciono, perché la serenità e il benessere sono anche il frutto dello spazio che regaliamo a noi stessi.

E poi guardandosi allo specchio è importante piacersi, sorridere e essere soddisfatti del proprio viso e della propria espressione: lo skincare per ogni pelle ci aiuta a distendere il nostro viso con una crema viso idratante, che abbia magari un effetto 24h, per poi utilizzare un gel detergente viso che ci liberi dalle impurità e ci aiuti a mantenere la pelle liscia, idratata e pulita, pronta ad affrontare una nuova giornata.