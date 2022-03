Come arrivare in forma questa estate con le regole di Michelle Hunziker

Per arrivare in super forma per l’estate Michelle Hunziker propone i suoi prodotti Goovi ma aggiunge anche le regole per ottenere i risultati che ci prefissiamo. “Prima regola, e ve lo dice una svizzera che ha fatto tre gravidanze e ha 45 anni: disciplina e costanza è la prima regola, subito la seconda: muovetevi quanto potete e se è una volta alla settimana che sia una volta a settimana, se due volte che siano due volte” ovvio che più volte a settimana è meglio ma Michelle Hunziker non ammette la scusa che non si ha tempo. “Non esiste non avere tempo perché io mi alzo tutte le mattine alle 6 perché devo portare le bambine a scuola, prepararle, ci sono gli appuntamenti e tutto il resto quindi, mettetelo nel calendario come quando avete gli impegni”.

Michelle Hunziker si sveglia prestissimo anche per allenarsi

“Non si beve durante la settimana ma solo nel fine settimana e ve lo dice una che ama il buon vino” quindi niente drink o vino dal lunedì al venerdì. “Infine, mangiate pulito e voi sapete cosa intendo e poi nel fine settimana invece sfogatevi”. Michelle conclude ovviamente con “Abbinate i nostri prodotti” è ovvio ma anche se non compriamo i suoi prodotti possiamo ugualmente seguire le regole semplici su cui punta da sempre, quattro regole da seguire sempre e non solo prima dell’estate.

Propone intoltre di farsi una foto prima di iniziare a mettere in pratica i suoi consigli e poi dopo un po’ di scattarne un’altra e vedere la differenza. Sono regole semplici ma la prima è davvero la più difficile da seguire: disciplina e costanza. La primavera è appena iniziata e abbiamo il tempo necessario per metterci davvero tutti in forma per l’estate ma non solo per indossare l’abito leggero ma anche per sentirci bene, in salute.