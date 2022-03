Il piatto preferito di Michelle Hunziker è un bel consiglio per la dieta

Michelle Hunziker è in forma da sempre, di certo è attenta alla dieta, lo dimostra anche la passione che ha per i suoi cosmetici, per le vitamine, per il brand che cura da qualche anno e che sta portando al successo. Sui social la Hunziker strappa spesso un sorriso e sempre più spesso mostra un po’ della sua vita privata, ogni tanto anche cosa mangia. Nella dieta di Michelle Hunziker cibo sano e poco calorico, come il piatto mostrato tra le ultime storie di Instagram. Un bel piatto colorato con peperoni gialli e peperoni rossi, rigorosamente senza buccia per renderli leggeri e facilmente digeribili, conditi con prezzemolo fresco tritato, un po’ di olio e in più un po’ di acciughine. Ovvio che con un piatto così la dieta è assicurata. Un bel consiglio anche in vista dell’estate ma Michelle Hunziker non rinuncia mai anche all’allenamento. L’abbiamo vista allenarsi sempre, in casa, all’aperto, in palestra, con qualunque temperatura e in ogni situazione, anche in vacanza.

La dieta di Michelle Hunziker, un piatto con i peperoni

“Questo è uno dei miei piatti preferiti: peperoni fatti al forno e sbucciati con le acciughine sopra, un po’di olio, un po’ di prezzemolo” è così che Mich presenta il bel piatto. Mangerà solo questo?

Questa mattina Michelle Hunziker è molto felice, a casa con lei c’è anche Odino, il cagnolino di Tomaso Trussardi. Dolcissimo Odino resa sul divano di Michelle e lei lo coccola orgogliosa di mostrare a tutti che nonostante la separazione tutto procede nel modo migliore.

Da poco è tornata dalle Maldive, dalla vacanza con le figlie più piccole e due care amiche. Aveva bisogno di staccare da tutto, di riposare la mente e l’ha fatto. Non ha certo bisogno di una dieta per dimagrire ma della dieta giusta per essere sempre in forma, come sempre.