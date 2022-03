Michelle Hunziker prepara la pizza in casa con le sue bambine

Niente di strano nel vedere una mamma che prepara la pizza con le sue bambine ma se lei è Michelle Hunziker la cosa un po’ sorprende. In genere era Tomaso Trussardi che si metteva ai fornelli per cucinare la carne, spesso era lui ad occuparsi del barbecue, magari la domenica. La pizza in casa Hunziker forse la vediamo preparare per la prima volta o forse è la prima volta che Michelle pubblica un momento condiviso in cucina con le sue figlie più piccole. Durante la pandemia c’è stato tanto tempo anche per cucinare, anzi era la cosa che anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi facevano di più, un come tutti. Tenerissime le vicine di Sole e Celeste mentre mettono la mozzarella sulla pizza, i pezzetti di wurstel e la mamma le rimprovera perché deve andare tutto sulla pizza e non in bocca. Certo sarebbe più semplice comprarle le pizze e gustarle in casa senza sporcare nulla ma fare la pizza in casa è un meraviglioso momento che tutti dovrebbero condividere.

Michelle Hunziker ricomincia da se stessa

Nell’intervista rilasciata questa settimana a Chi Michelle Hunziker ha parlato di perdono e della voglia di ricominciare, da se stessa. E’ il secondo matrimonio fallito per lei e non è semplice rialzarsi ma lo sta già facendo, magari anche il tempo passato in cucina con Sole e Celeste è un modo per ricominciare.

Lei nell’amore crede ancora e ci crederà sempre, fa riferimento a persone che hanno 70 anni e hanno ricominciato e ci hanno creduto ancora, lei è ben più giovane e ha tutta la voglia di amare. L’8 marzo ha festeggiato il compleanno di Celeste, la più piccola. Alla festa di compleanno c’era ovviamente anche Tomaso Trussardi; entrambi hanno pubblicato una foto che parla della loro nuova vita, separati ma restano una famiglia.