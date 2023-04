Zafferano e cosmesi: fa bene ai capelli e alla pelle. Come usarlo in casa in ambito beauty

Conosciamo le proprietà dello zafferano in ambito beauty? Ecco a che cosa fa bene e come usarlo anche in casa per delle preparazioni fai da te

Lo zafferano è una spezia dalle molteplici proprietà benefiche per la salute e la bellezza della pelle. Ottenuto dai fiori di Crocus sativus, lo zafferano è conosciuto da secoli per il suo aroma intenso e il suo colore giallo intenso. La sua ricchezza di composti antiossidanti e anti-infiammatori lo rende una scelta popolare per la produzione di cosmetici naturali. Lo zafferano viene utilizzato nella produzione di molti prodotti cosmetici, come creme idratanti, sieri, maschere per il viso, lozioni per il corpo e shampoo. Questo perché contiene un composto chiamato crocetina, che ha proprietà antiossidanti e aiuta a ridurre i danni causati dai radicali liberi sulla pelle. Inoltre, lo zafferano è un ingrediente noto per le sue proprietà antinfiammatorie. Grazie alla sua capacità di ridurre l’infiammazione della pelle, l’uso di prodotti cosmetici a base di zafferano può aiutare a ridurre l’acne, l’eczema, la rosacea e altre condizioni della pelle.

Oltre ai benefici per la pelle, lo zafferano è anche un ingrediente popolare nei prodotti per capelli. Grazie alla sua capacità di migliorare la circolazione del sangue, l’uso di shampoo e balsami a base di zafferano può aiutare a promuovere la crescita dei capelli e migliorare la salute dei follicoli. Se sei alla ricerca di prodotti cosmetici naturali per migliorare la salute della tua pelle e dei tuoi capelli, assicurati di controllare le etichette dei prodotti per vedere se contengono lo zafferano come ingrediente principale.

Zafferano e cosmesi: tutto quello che dobbiamo sapere

Molti brand di cosmetici hanno iniziato a incorporare lo zafferano nei loro prodotti per sfruttarne le proprietà benefiche. Ad esempio, il brand italiano Khamma utilizza lo zafferano nei suoi prodotti di skincare per creare formulazioni naturali e nutrienti per la pelle. Inoltre, il marchio spagnolo La Bruket ha creato una linea di prodotti per il corpo e per il viso a base di zafferano per aiutare a ridurre i segni dell’età e migliorare l’elasticità della pelle. C’è anche la linea YSL Beauty con la sua linea Or Rouge.

Se vogliamo provare i benefici dello zafferano, possiamo anche pensare a fare in casa, dei prodotti a base di zafferano, tenendo sempre presente comunque, i costi molto elevati di questa spezia.

Come fare una maschera viso

Maschera viso all’argilla e zafferano: mescola insieme una piccola quantità di polvere di zafferano e polvere di argilla bianca con acqua fino ad ottenere una pasta. Applica la maschera sul viso e lascia agire per circa 15-20 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida. Questa maschera è ottima per ridurre l’infiammazione della pelle e illuminare il colorito.

Come fare un siero notturno

Siero notturno per il viso: mescola insieme olio di jojoba, olio di rosa mosqueta e qualche filo di zafferano in una bottiglia di vetro scuro. Agita bene la miscela e applica alcune gocce sul viso ogni sera prima di andare a letto. Questo siero aiuta a ridurre le rughe, idrata la pelle e ne migliora l’elasticità.

Come fare uno scrub per il corpo

Scrub per il corpo al sale marino e zafferano: mescola insieme sale marino, olio di cocco e polvere di zafferano per creare uno scrub per il corpo. Applica lo scrub sulla pelle bagnata e massaggia delicatamente per alcuni minuti prima di risciacquare con acqua tiepida. Questo scrub aiuta a esfoliare la pelle, rimuovere le cellule morte e migliorare la texture della pelle.

Come fare uno shampoo

Shampoo alla camomilla e zafferano: mescola insieme camomilla essiccata, acqua e fili di zafferano per creare un infuso. Aggiungi l’infuso a uno shampoo naturale e utilizzalo come al solito per detergere i capelli. Questo shampoo aiuta a lenire il cuoio capelluto, ridurre l’infiammazione e migliorare la salute dei follicoli.