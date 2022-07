Lo zafferano è un alleato contro la depressione: antidepressivo naturale

Sapevate che lo zafferano è da sempre considerato, anche un ottimo antidepressivo? Il noto medico persiano Avicenna (980-1037 d.C.) – considerato il padre della medicina moderna – descrive lo zafferano nel suo Canone di Medicina e ne elenca le proprietà terapeutiche come antidepressivo, antinfiammatorio, epatoprotettivo, broncodilatatore e afrodisiaco.

Lo zafferano è ricco di proprietà che spesso non sono molto conosciute soprattutto in Italia, dove solitamente non se ne fa un largo consumo come invece accade in altre culture. In realtà ha un costo molto elevato a causa dei suo metodi di raccolta e di lavorazione, tanto da essere chiamato addirittura oro rosso. Ma lo zafferano ha una caratteristica su tutte: è un ottimo antidepressivo naturale. Negli ultimi decenni sono stati fatti diversi studi che permettono di dire, senza nessun dubbio, che lo zafferano ha ottime proprietà antidepressive.

Zafferano ottimo antidepressivo naturale

Solitamente in erboristeria viene associato alla melissa, un ansiolitico che permette di tenere a bada il sistema nervoso e assieme sono un vero toccasana per lo stress quotidiano, l’ansia e il malessere che scaturiscono ogni giorno. Sempre assieme, zafferano e melissa, sono anche ottimi rimedi contro gli attacchi di fame improvvisa e sono ottimi anche per la funzione che svolgono durante la sindrome pre-mestruale. Quando lo zafferano viene assunto come tisana è possibile aggiungere del miele per renderlo un vero e proprio digestivo. I suoi usi però non si soffermano solo nel campo della medicina omeopatica ed erboristica, ma anche al suo utilizzo più noto che è proprio quello in cucina. L’importante è che quando si usa nelle salse o per condire le carni bianche, di non superare mai assolutamente il grammo e mezzo di zafferano nelle pietanze. Infatti se assunto in dosi eccessive potrebbe avere degli effetti collaterali come ad esempio le vertigini o un senso di torpore. Insomma aspetti negativi per la salute, che divengono tali ancora di più durante la gravidanza. Lo zafferano però trova il suo utilizzo anche in campo cosmetico, infatti è molto utilizzato durante i massaggi per rilassare i muscoli, idratare le pelle e conferirle un colore ambrato. Lo stesso risultato si può ottenere anche con i capelli: utilizzarlo in piccole dosi durante lo shampoo, creerà un effetto riflessante sui capelli. Per prevenire le cure, mescolato con l’olio di oliva è un ottimo antiossidante. Ed ecco dunque scoperte tutte le proprietà di questa speciale polverina.

Curiosità sullo zafferano

Della pianta si utilizzano lo stimma e i petali: si calcola che per ottenere 450 g di zafferano occorrano 225 mila stimmi oppure 75 mila fiori!

Attualmente lo zafferano è coltivato in Europa, Iran, Turchia, Asia centrale, India, Cina. Algeria, Australia e Nuova Zelanda ed è considerato la spezia più costosa al mondo (15-30 euro al grammo).

Secondo alcuni studi preliminari, il meccanismo d’azione alla base dell’effetto antidepressivo sarebbe dovuto all’inibizione dell’uptake di dopamina e noradrenalina da parte della crocina e all’azione serotoninergica del safranale.

In diversi studi preliminari su modelli animali, lo zafferano si è dimostrato in grado di attenuare i sintomi di decadimento cognitivo e deficit della memoria.