Perchè mangiare avocado va così tanto di moda? Benefici e proprietà

Tutto quello che c'è da sapere sull'avocado il frutto più alla moda che ci sia

Non c’è ristorante, bar, bistrot, hotel che non abbia nel menu almeno un piatto a base di avocado. sembra che non si possa fare a meno dell’avocado toast a colazione. Dal 2017 spopola questo frutto usato davvero moltissimo in cucina, e spesso si attribuiscono all’avocado delle proprietà magiche che purtroppo non ha. Come mai mangiare avocado va così tanto di moda? Ormai da almeno 5 anni in tutto il mondo, soprattutto in Europa dove questo frutto esotico era meno conosciuto ( altrove lo si usava già da anni) spopola una tendenza. Che va oltre la salute.

L’avocado è diventato popolare perché è ricco di nutrienti benefici per la salute, come grassi monoinsaturi, vitamine e minerali. Inoltre, è versatile in cucina e può essere utilizzato in molti modi diversi, come nella preparazione di guacamole, insalate, panini e persino dolci. Inoltre, l’avocado è considerato un alimento “superfood”, il che significa che è particolarmente nutriente e può avere benefici per la salute.

L’avocado è un frutto originario del Centro e del Sud America. È un frutto a polpa verde scuro, di forma ovale o rotonda, con un guscio duro e una polpa morbida e commestibile intorno al nocciolo. La polpa dell’avocado è ricca di grassi monoinsaturi, vitamine e minerali e ha un sapore delicato e leggermente dolce. L’avocado è comunemente utilizzato nella cucina messicana e in altre cucine latino-americane, ma è diventato popolare in tutto il mondo negli ultimi anni. Viene spesso utilizzato come condimento, per guacamole e altre preparazioni in cui viene schiacciato o frullato. Da anni spopola il famoso avocado toast di cui a quanto pare, nessuno riesce più a farne a meno.

Tutti i benefici dell’avocado

Gli avocado hanno diversi benefici per la salute, tra cui:

Elevati livelli di grassi sani: gli avocado sono ricchi di grassi monoinsaturi, che possono aiutare a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare il colesterolo buono (HDL) nel sangue.

gli avocado sono ricchi di grassi monoinsaturi, che possono aiutare a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e aumentare il colesterolo buono (HDL) nel sangue. Elevati livelli di vitamine e minerali : gli avocado sono ricchi di vitamine e minerali come vitamina K, vitamina E, potassio e magnesio.

: gli avocado sono ricchi di vitamine e minerali come vitamina K, vitamina E, potassio e magnesio. Antiossidanti: gli avocado contengono antiossidanti come carotenoidi e polifenoli, che possono aiutare a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi.

gli avocado contengono antiossidanti come carotenoidi e polifenoli, che possono aiutare a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Miglioramento della digestione : gli avocado sono ricchi di fibre, che possono aiutare a migliorare la digestione e a prevenire la stitichezza.

: gli avocado sono ricchi di fibre, che possono aiutare a migliorare la digestione e a prevenire la stitichezza. Possibili effetti anti-infiammatori : gli avocado possono avere proprietà anti-infiammatorie, che possono aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari.

: gli avocado possono avere proprietà anti-infiammatorie, che possono aiutare a ridurre il rischio di malattie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari. Possibile effetto sulla perdita di peso: gli avocado contengono grassi sani e fibre, che possono aiutare a sentirsi sazi più a lungo e a mangiare meno calorie in generale.

E’ sempre importante tenere a mente che gli avocado, come qualsiasi altro cibo, va consumato in modo equilibrato e moderato, questi benefici sono stati ottenuti attraverso studi sull’alimentazione ma non sono stati confermati da prove cliniche.

Ci sono alcuni falsi miti comuni riguardo agli avocado che vale la pena menzionare:

Gli avocado fanno ingrassare: gli avocado sono ricchi di grassi, ma si tratta di grassi sani che possono aiutare a mantenere i livelli di colesterolo sani e a sentirsi sazi più a lungo. Inoltre, gli avocado contengono fibre che possono aiutare a promuovere la sensazione di sazietà e a prevenire l’eccesso di calorie.

gli avocado sono ricchi di grassi, ma si tratta di grassi sani che possono aiutare a mantenere i livelli di colesterolo sani e a sentirsi sazi più a lungo. Inoltre, gli avocado contengono fibre che possono aiutare a promuovere la sensazione di sazietà e a prevenire l’eccesso di calorie. Gli avocado sono ricchi di carboidrati: gli avocado sono ricchi di grassi e fibre, ma contengono solo una piccola quantità di carboidrati.

gli avocado sono ricchi di grassi e fibre, ma contengono solo una piccola quantità di carboidrati. Gli avocado non sono adatti per le persone che seguono una dieta a basso contenuto di grassi: come già accennato, gli avocado contengono grassi sani che possono aiutare a mantenere i livelli di colesterolo sani.

come già accennato, gli avocado contengono grassi sani che possono aiutare a mantenere i livelli di colesterolo sani. Gli avocado non sono adatti per le persone con problemi renali: gli avocado sono ricchi di potassio, ma non sono considerati una fonte significativa di questo minerale e non sono stati associati a problemi renali se consumati in quantità moderate.

gli avocado sono ricchi di potassio, ma non sono considerati una fonte significativa di questo minerale e non sono stati associati a problemi renali se consumati in quantità moderate. Gli avocado sono tossici per i gatti e i cani: gli avocado contengono una sostanza chiamata persin, che può essere tossica per alcuni animali domestici come i cavalli e le mucche, ma non è tossica per i gatti e i cani.

E’ sempre importante fare riferimento a fonti attendibili e a un professionista del settore medico o nutrizionale per valutare l’adeguatezza degli alimenti nella propria dieta.

Gli avocado a tavola: cosa dicono i nutrizionisti

I nutrizionisti raccomandano di mangiare una dieta equilibrata e varia, che include una gamma di cibi nutrienti per ottenere i nutrienti di cui il corpo ha bisogno. Gli avocado possono essere un’ottima scelta per aggiungere grassi sani e nutrienti alle tue dieta, ma come per qualsiasi alimento, è importante mangiarli in modo equilibrato e moderato.

In generale, i nutrizionisti possono consigliare di:

Limitare l’assunzione di avocado se si cerca di perdere peso o se si segue una dieta a basso contenuto di calorie, poiché sono ricchi di calorie.

Sostituire gli avocado per altre fonti di grassi insaturi, come frutta secca, semi e oli vegetali, per ottenere una varietà di nutrienti.

Scegliere avocado maturi per ottenere il massimo del gusto e dei nutrienti.

Condire l’avocado con spezie e erbe aromatiche per dare più sapore e meno sale.

Includere avocado in una dieta equilibrata e varia, in combinazione con altri cibi nutrienti come frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e latticini a basso contenuto di grassi.

Cosa si può fare con gli avocado?

Gli avocado sono una fonte comune di olio vegetale. L’olio di avocado è estratto dalla polpa dell’avocado maturo e viene spesso utilizzato in cucina come condimento, per la cottura, per la preparazione di salse e per la produzione di cosmetici e prodotti per la cura della pelle.

L’olio di avocado è ricco di grassi insaturi, come acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, che possono aiutare a mantenere i livelli di colesterolo sani e a ridurre il rischio di malattie cardiache. Inoltre, l’olio di avocado contiene vitamine e minerali come vitamina E, potassio e magnesio.

L’olio di avocado è anche molto stabile a temperature elevate, quindi è adatto per la cottura ad alte temperature, come la frittura. Ha un punto di fumo elevato, circa 270 gradi Celsius, che lo rende ideale per la cottura a temperature elevate senza generare sostanze dannose per la salute.

Inoltre, l’olio di avocado è un ingrediente comune in cosmetici e prodotti per la cura della pelle, poiché è ricco di acidi grassi e vitamine che possono aiutare a idratare e nutrire la pelle. Può essere utilizzato come unguento per ammorbidire la pelle secca, come un idratante per il viso e come una lozione per il corpo.

In generale, l’olio di avocado è considerato un’ottima scelta per la salute e la bellezza, ma come per qualsiasi alimento, è importante utilizzarlo in modo equilibrato e moderato e fare riferimento a fonti attendibili e a un professionista del settore medico o nutrizionale per valutare l’adeguatezza nella propria dieta o nella cura della pelle.

Ricette a base di avocado alcuni suggerimenti

Per una colazione salata molto gustosa

Tre ricette a base di avocado da non perdere

Come preparare in modo perfetto un avocado toast

Preparare un avocado toast perfetto è semplice e richiede pochi ingredienti. Ecco una semplice ricetta per prepararlo:

Ingredienti:

2 fette di pane tostato

1 avocado maturo

Sale e pepe q.b.

Succo di limone q.b. (opzionale)

Erbe fresche tritate (basilico, prezzemolo, erba cipollina) (opzionale)

Istruzioni:

Inizia tostando le fette di pane fino a che non sono croccanti. Nel frattempo, taglia l’avocado a metà, rimuovi il nocciolo e scava la polpa con un cucchiaio. Mescola la polpa con una forchetta fino a che non è morbida e cremoso. Condisci con sale, pepe e succo di limone, se desiderato. Spalma la polpa di avocado sulle fette di pane tostato. Cospargi con erbe fresche tritate, se desiderato. Servire immediatamente e gustare!

Alcune varianti per personalizzare il tuo avocado toast:

Aggiungi dei pomodorini tagliati a cubetti per una nota fresca

Sostituisci il pane tostato con pane integrale o crostini per una versione più salutare

Spolvera con paprika, semi di sesamo o semi di lino per una nota croccante e per aggiungere ulteriore sapore

Spalma un po’ di formaggio fresco o caprino per un sapore più intenso.

aggiungi l’uovo

Come per qualsiasi ricetta, sentiti libero di modificare gli ingredienti e le dosi a tuo piacimento per adattarle alle tue preferenze personali.