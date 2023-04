Pulizia del viso in primavera: 7 trucchi

Come prendersi cura della pelle del viso in primavera? Ecco dieci trucchi per un volto pulito e senza impurità: 7 trucchi per la primavera

La pulizia del viso è importante in qualsiasi momento dell’anno, ma è particolarmente importante in primavera per diversi motivi. Durante l’inverno, la pelle del viso può diventare secca, screpolata e irritata a causa dei bassi livelli di umidità. Con l’arrivo della primavera, c’è un aumento dell’umidità e dei raggi solari, il che significa che la pelle del viso inizia a produrre sebo in eccesso, causando la comparsa di brufoli e punti neri. La pulizia del viso aiuta a rimuovere l’eccesso di sebo e le impurità della pelle, mantenendola morbida e liscia.

In primavera la pelle si risveglia: una bella e approfondita pulizia serve a depurare il viso prima dell’estate.

Sette trucchi per la pulizia del viso in primavera

Ecco sette trucchi per farlo in maniera efficace. Obiettivo: eliminare l’opacità e ridare colorito al volto. Il primo luogo comune da sfatare è che bisogna strofinare con forza: al contrario un eccessivo vigore rischia di provocare l’antiestetico “effetto rebound”. Le ghiandole sebacee infatti sarebbero spinte a produrre ancora più sebo.

Il primo step è il gommage. Ne esistono di diversi tipi: quello in microgranuli, dalla consistenza cremosa, è indicato per chi ha la pelle delicata. In caso di pelle grass invece è meglio optare per una formula con sfere più grandi. Il gommage andrebbe applicato una o due volte alla settimana prima della detersione del mattino oppure abbinato alla pulizia serale. Si applica con movimenti circolari senza strofinare troppo. Altro alleato indispensabile è la maschera per il viso.

MASCHERA PER IL VISO A BASE DI MIELE – LA RICETTA

Quella all’argilla è perfetta per pelli miste. Solitamente va lasciata a gire per una decina di minuti. Le maschere abbinate allo scrub sono una soluzione indicata solo per pelli particolarmente impure altrimenti si rischia di fare asciugare troppo la pelle.

COME COMBATTERE I PUNTI NERI

Di norma quindi meglio fa passare almeno un giorno tra un trattamento e l’altro. Il rimedio naturale più antico per liberare i pori del viso è quello del vapore: le nonne sapevano già che riempire una pentola di acqua bollente e avvicinarsi il volto coprendo la testa con un asciugamano è utile prima di passare alla spremitura dei punti neri visibili.

LE MIGLIORI MASCHERE PER IL VISO DA FARE IN CASA

Per poi richiudere i pori si usa un tonico astringente. Infine, per preparare il viso alla bella stagione e liberarlo dalle polveri sottili e dall’azione degli elementi inquinanti invernali, ogni sera prima di andare a dormire è consigliabile applicare una crema rigenerante a base dialfa-idrossiacidi con azione esfoliante. In estate meglio optare per le creme fluide che non appesantiscono.

Ricordiamo che la primavera porta con sé anche il polline, il che significa che molte persone soffrono di allergie stagionali. Il polline può irritare la pelle del viso e causare arrossamenti e gonfiori. La pulizia del viso aiuta a rimuovere le impurità e il polline dalla pelle, riducendo il rischio di irritazione. Inoltre molte donne usano più trucco durante la primavera, soprattutto per le cerimonie di laurea o i matrimoni, prime comunioni, cresime e chi più ne ha più ne meta. La pulizia del viso rimuove il trucco e la sporcizia dalla pelle, impedendone l’accumulo e quindi prevenendo i brufoli.