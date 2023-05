Allergie: gli alimenti che possono peggiorare i sintomi, quelli da evitare

Soprattutto in primavera si scatenano le allergie ma quali sono gli alimenti da evitare per non stare peggio

Durante i periodi di allergia, alcune persone potrebbero dover evitare cibi che possono peggiorare i sintomi allergici o causare una reazione allergica. Di seguito sono riportati alcuni esempi di cibi che potrebbe essere meglio evitare. In generale, il periodo peggiore per le allergie dipende dalla zona geografica in cui si vive e dai tipi di allergeni presenti nell’ambiente circostante. In Europa, la primavera e l’estate sono i periodi in cui la maggior parte delle persone soffre di allergie dovute alla presenza di polline nell’aria. Tuttavia, alcune persone possono anche avere allergie durante l’autunno a causa della presenza di muffe e acari della polvere. Nelle regioni più calde, come ad esempio le zone tropicali, le allergie possono essere presenti tutto l’anno a causa della presenza di allergeni come acari della polvere, muffe, polline e altri agenti ambientali. È importante consultare un allergologo per identificare gli allergeni specifici che causano i sintomi e per trovare il periodo in cui gli allergeni sono più presenti nell’ambiente. In questo modo, si possono prendere precauzioni per ridurre l’esposizione agli allergeni e gestire meglio i sintomi.

Gli alimenti da evitare per limitare le allergie in primavera

Alimenti ad alto contenuto di istamina: questi includono tonno, sardine, aringhe, formaggio stagionato, vino rosso e cioccolato fondente. L’istamina è un composto chimico presente naturalmente in alcuni alimenti e può scatenare una reazione allergica in alcune persone.

Alimenti contenenti solfiti: questi includono frutta secca, frutta disidratata, succhi di frutta, vino bianco e altre bevande alcoliche. I solfiti sono additivi alimentari comunemente utilizzati per conservare gli alimenti, ma possono causare reazioni allergiche in alcune persone.

Alimenti contenenti glutammato monosodico (MSG): questi includono alimenti confezionati, cibi da fast food e alcune zuppe istantanee. L’MSG è un additivo alimentare utilizzato per migliorare il gusto, ma alcune persone possono avere una reazione allergica ad esso.

Alimenti contenenti polline o spore di muffa: questi includono frutta fresca, verdure, noci e cereali. In alcune persone, mangiare questi alimenti durante la stagione di polline o di spore di muffa può peggiorare i sintomi allergici.

Latte e latticini: in alcune persone, il consumo di latticini può peggiorare i sintomi allergici. Questo potrebbe essere dovuto alla presenza di proteine del latte che possono scatenare una reazione allergica.

È importante notare che non tutte le persone con allergie alimentari devono evitare questi alimenti durante i periodi di allergia. È sempre meglio consultare il proprio medico o allergologo per una diagnosi accurata e una guida personalizzata sulle scelte alimentari.