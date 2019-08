Diletta Leotta bellissima in rosso sul set del suo primo film con Serena Rossi (Foto)

Debutto al cinema per Diletta Leotta che per la prima volta arriva su un set e anche qui conquista tutti (foto). Sette ore per farti innamorare, è questo il film che vede tra i personaggi del cast anche la Leotta. Un set napoletano dove protagonisti sono Serena Rossi e Giampaolo Morelli ma non solo. Abito rosso e bellezza che mozza il fiato, Diletta Leotta è amata o invidiatissima e a Villa Imperiale a Marechiaro i maschietti non occhi che per lei. Tanti i flash che la inseguono e la conduttrice diventa così anche attrice. Morelli per la prima volta è anche regista, il film è tratto dal suo libro omonimo e ha voluto anche la conduttrice di Radio 105 ma si sa poco sul suo ruolo, forse una piccola particina. Lei sembra del tutto a suo agio, magari interpreta se stessa ed è bellissima con l’abito di scena.

DILETTA LEOTTA SUL SET DEL FILM SETTE ORE PER FARTI INNAMORARE

Paola Ferrari contro Diletta Leotta, la risposta della giovane conduttrice a Verissimo

Serena Rossi nel film interpreta il ruolo di Valeria, definita l’angelo dell’amore. C’è anche Diana Del Bufalo, la fidanzata di Morelli, quest’ultimo invece è un giornalista in carriera ma travolto da più eventi poco fortunati. In tutto questo la Leotta sarà una diva del cinema o una conduttrice?

Le foto della conduttrice dal set a Napoli





Potrebbe essere lei a far girare la testa al protagonista della storia. I fan forse potranno ammirarla solo in poche scene perché sembra si sia fermata davvero poco a Napoli per girare. Niente male come inizio anche se attendiamo di vedere il film per giudicare se la splendida conduttrice ha anche un futuro e del talento nel cinema. E chissà cosa penserà di questa sua nuova avventura Paola Ferrari, sempre così agguerrita nei suoi confronti.