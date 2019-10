I migliori film per tutti: per una serata in famiglia

Qualcosa di caldo da bere, una bella cioccolata magari, un divano da condividere, un plaid da contendersi e sullo schermo un bel film per tutti, di quelli capaci di mettere d’accordo adulti e piccini, che strappano sorrisi, magari anche lacrime, e lasciano dentro una profonda lezione da imparare e da ricordare. Non sono poche le pellicole che rientrano in questo genere e alcune di queste sono dei veri e propri cult da vedere e rivedere più volte, perché formativi, emozionanti e magistrali nella fattura, come L’attimo fuggente.

Quali sono i migliori film per tutti?

È vero che nella categoria film per tutti c’è l’imbarazzo della scelta per decidere quale sarà il lungometraggio da proiettare e forse proprio nel momento di dover premere play si ha qualche titubanza su quale sia il titolo migliore.

Per avere un suggerimento e confrontare opinioni dei cinefili sparsi lungo lo stivale, si può dare uno scorcio alla lista film per tutti di Nientepopcorn.it, una classifica con i film per tutti ordinati secondo le preferenze degli utenti registrati sul sito (chiunque può iscriversi e partecipare alla community cinefila); inoltre, ogni film è completo di scheda informativa (cast, regia, trama, trailer, citazioni e recensioni), insomma, decidere quale sia il lungometraggio da vedere sarà ancora più semplice. Nel frattempo, qui vi proponiamo qualcosina che senza dubbio andrà bene per tutta la famiglia.

Il Re leone

Il recente remake, in animazione computerizzata, firmato sempre dalla Disney ha riportato alla ribalta uno dei cartoni animati più strappalacrime e amati di sempre. Dalla scena della morte di Mufasa, che ha segnato generazioni e generazioni di ragazzi e ragazze, ai simpatici Timon e Pumba, fino al riscatto di Simba, Il Re leone è uno dei classici che sin dalla sua uscita, nel 1994, è sempre stato capace di riunire in un unico caldo nucleo tutta la famiglia (a proposito ecco le frasi più belle del Re Leone).

Ritorno al futuro

Difficilmente altri titoli riescono a rientrare nella definizione di film per tutti come invece ci riesce bene Ritorno al futuro (diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg). Il primo capitolo della saga con Doc (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) rientra di diritto tra i film amati da più generazioni: un classico da rivedere ancora per i più maturi e un’avvincente avventura da scoprire minuto dopo minuto per i più piccoli.

Guerre stellari – Star wars

La fortunata saga di George Lucas iniziata nel 1977, con otto capitoli all’attivo e ben due spin-off; Guerre Stellari è senza dubbio uno di quei film per tutti, o meglio saga per tutti, capace di riunire davanti allo schermo grandi e piccini. Ben dieci pellicole per ora, con un prossimamente al cinema atteso per dicembre 2019, che riescono a far appassionare tutte le generazioni fra cui si crea un simbolico passaggio di “testimone”, ossia l’amore per i film sulla sempre nuova guerra tra i Jedi e i signori del lato oscuro della forza, i Sith, una passione che passa di padre/madre in figlio/figlia senza sosta. Dai nonni ai nipoti, tutti possono riunirsi per una serata a tutta tv con Star Wars.