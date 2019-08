Le frasi più belle tratte dal Film Disney Il Re Leone

Siete alla ricerca delle frasi più belle tratte dal film Il Re Leone? Siete nel posto giusto. Il prossimo 21 agosto arriverà nelle sale cinematografiche italiane il tanto atteso film. Si tratta del live action della Disney, considerato come una pellicola sperimentale e, allo stesso tempo, spettacolare. Chiaramente la storia raccontata nel corso del film è dedicata a Simba e al magico cerchio della vita. Proprio come il cartone animato, la trama vede protagonista il simpatico leoncino, ritrovatosi improvvisamente ad assistere alla morte del padre, Mufasa. Lui unico e grande erede del Re, viene però allontanato da Scar, il crudele fratello minore di Mufasa. Sono diverse le frasi che hanno colpito gli spettatori e abbiamo scelto di raccogliere per voi le più belle.

LE FRASI PIÙ BELLE DEL FILM IL RE LEONE: DIALOGHI E CITAZIONI DEI PROTAGONISTI DEL LIVE ACTION DISNEY

Le frasi più belle tratte dal film Il Re Leone sono davvero tanto, difficile scegliere. Sicuramente è impossibile non trovare una che non ci rappresenti. Potete scegliere di inviarla in un messaggio ai vostri amici, parenti o partner. Oppure vi consigliamo di condividerla sui social, magari accompagnata da una foto che riprende una scena del film Disney. Protagonisti delle frasi che abbiamo individuato per voi sono Mufasa (il Re, padre di Simba che purtroppo perde la vita), Simba (il piccolo erede che combatte contro suo zio per riconquistare ciò che apparteneva al padre) e Rafiki (lo sciamano della vallata, amico della famiglia di Mufasa). Non solo, non possono mancare gli indimenticabili dialoghi tra Timon e Pumba, i due compagni di avventura di Simba. Vediamo ora insieme le frasi più belle del noto film Disney Il Re Leone, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 21 agosto.

Timon: Hakuna Matata! Simba: Hakuna Matata? Pumbaa: È il nostro motto! Simba: Che cos’è un motto? Timon: Niente, è un matto col botto! Pumbaa: Sai ragazzo, due magiche parole contro tutti i problemi!

Timon e Pumbaa : Hakuna Matata, ma che dolce poesia! | Hakuna Matata, tutta frenesia! | Senza pensieri la tua vita sarà | Chi vorrà vivrà in libertà | Hakuna Matata!

Mufasa : Siamo tutti collegati nel grande cerchio della vita.

Spirito di Mufasa: Simba, mi hai dimenticato. Simba: No. Come avrei potuto? Spirito di Mufasa: Hai dimenticato chi sei, e così hai dimenticato anche me. Guarda dentro te stesso, Simba. Tu sei molto più di quello che sei diventato. E devi prendere il tuo posto nel Cerchio della Vita. Simba: Come posso tornare? Non sono più quello che ero. Spirito di Mufasa: Ricordati chi sei. Tu sei mio figlio, e l’unico vero Re.

Mufasa: Simba, lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle. I grandi Re del passato ci guardano da quelle stelle. Simba: Davvero? Mufasa: Sì. Perciò quando ti senti solo, ricordati che quei Re saranno sempre lì per guidarti. E ci sarò anche io.

Timon : Quando il mondo ti volta le spalle non devi far altro che voltargli le spalle anche tu.

Rafiki: Oh, sì, il passato può fare male. Ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare… oppure imparare qualcosa.

Pumbaa: Timooon! Timon: Sì? Pumbaa: Ti sei mai domandato cosa siano quei lumicini lassù? Timon: Pumbaa, io non mi faccio domande. Io le cose le so! Pumbaa: Oh! E che cosa sono? Timon: Sono delle lucciole. Lucciole che sono rimaste attaccate a quella grande cosa nero-bluastra! Pumbaa: Oh sì? Io ho sempre pensato che fossero masse gassose che bruciano a miliardi di chilometri di distanza! Timon: Pumbaa, tutto quello che pensi lo trasformi in gas!

Mufasa: Simba, mi hai molto deluso. Simba: Lo so… Mufasa: Avrebbero potuto ucciderti. Mi hai disobbedito deliberatamente, e, quel che è peggio, hai messo Nala in pericolo! Simba: …Stavo solo cercando di essere coraggioso come te. Mufasa: Ma io sono coraggioso solo quando devo esserlo. Simba, essere coraggiosi non significa andare in cerca di guai. Simba: Ma tu non hai paura di niente. Mufasa: …Oggi ho avuto paura. Simba: Davvero? Mufasa: Sì. Temevo di poterti perdere.

Simba : Pericolo? Io rido in faccia al pericolo! Ah ah ah!

Pumbaa : Mi piace giocare a bowling con gli avvoltoi!

Simba : Io sarò Re della Rupe dei Re!

Pumbaa : Vostra maestà, io mi inquino ai vostri piedi!

Rafiki: Chi sei tu?

Simba: Credevo di saperlo. Ora non ne sono più tanto sicuro…

Mufasa : Simba, sei molto di più di quello che sei diventato!

