Frozen 2 – Il segreto di Arendelle arriva al cinema e piace a tutti nonostante le polemiche

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle arriva al cinema. Dalla giornata di ieri, 27 novembre 2019, è possibile vedere il film di animazione tanto atteso dai bambini ma anche dagli adulti, nonostante le polemiche. A quanto pare il film, che è nelle sale da pochissime ore, ha già ottenuto un grande successo, come era prevedibile. I personaggi di Forzen, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf, Sven, sono molto amati già dal primo film che continua a incantare. E come era prevedibile anche il sequel non poteva che diventare un successo. La pubblicità è stata serrata, soprattutto per le bambine: cartelli pubblicitari, vestiti, tazze, porta merenda, e via dicendo. Di Elsa si trova davvero di tutto in diversi negozi, tutto per sponsorizzare l’uscita di questo film. Ma scopriamo qual è la trama e cosa combinano i personaggi nel sequel.

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle: la trama

Nel sequel di Frozen – Il regno di ghiaccio, film del 2013, vediamo i protagonisti alle prese con un importante segreto da scoprire. Dunque vedremo come protagonista indiscussa la bellissima Elsa, la regina del ghiaccio, insieme alla sua inseparabile e fedele sorella Anna. Insieme a loro non possono mancare Kristoff, la sua renna Sven e il simpaticissimo pupazzo di neve Olaf.

Dalle vicende del film precedente sono passati ormai tre anni e alcune cose sono cambiate. Come sappiamo Elsa ormai non deve più nascondere i suoi poteri ma ha invece imparato a gestirli. Anna invece è innamorata più che mai del suo Kristoff, sempre al suo fianco, pronto ad aiutarla e a proteggerla sempre e comunque.

La tranquillità sembra regnare ad Arendelle ma verrà sconvolta da un segreto. Mentre tutti si trovano insieme a giocare, Elsa sente un canto provenire dalla foresta, ed è l’unica a percepirlo. Decide perciò di andare a riposare nella sua stanza ma la sorella Anna la segue, accorgendosi che qualcosa non andava come avrebbe dovuto. E così le canta la dolce ninna nanna di quando erano bambine.

Elsa continua a sentire questi misteriosi canti che le fanno tornare alla mente alcuni poteri collegati a spiriti incantati. Anche suo padre, ormai defunto, si era confrontato con questi spiriti nella foresta quando Elsa era una bambina.

Un evento sconvolge Arendelle: acqua, fuoco, terra evento, ovvero tutti gli elementi, si abbattono sul regno. Questo spinge Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf ad andare verso nord. Qui scopriranno l’origine dei poteri di Elsa e la causa della misteriosa morte dei suoi genitori.

Frozen 2 è dunque un film avvincente che sicuramente catturerà il cuore di bambine e bambini che saranno felicissimi di vederlo al cinema. E voi ci andrete con i vostri figli?

