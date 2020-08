Non mi uccidere, la risposta italiana a Twilight: Alice Pagani di Baby nel cast

Arriverà nel 2021 Non mi uccidere, un film tutto italiano che ricorda davvero molto la saga di Twilight, almeno in apparenza. Un luogo simile e dettagli che riportano alla storia di Bella ed Edward Cullen che ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Certo è che non mancheranno delle fantastiche sorprese e dei colpi di scena nel film tutto italiano Non mi uccidere. Ma scopriamo subito qualche anticipazione. E’ già stata resta pubblica la foto di copertina del nuovo film e quello che si nota subito sono i due attori abbracciati immersi nel verde della foresta. Colori freddi e pelle chiara, esattamente come in Twilight.

In realtà però, questo film è liberamente ispirato al romanzo di Chiara Palazzolo che si intitola proprio Non mi uccidere. Ma qual è la trama e chi sono gli attori?

Non mi uccidere, la trama del nuovo film: la storia che ricorda Twilight

Non mi uccidere è un film di Andrea De Sica, girato in Trentino Alto Adige tra le foreste. I due personaggi protagonisti si chiamano Robin e Mirta, sono innamoratissimi e lui è deciso a starle accanto per il resto della sua vita. Durante una notte con la luna piena accade qualcosa di incredibile e inaspettato. I due perderanno la vita, Mirta si risveglierà sperando di ritrovare il suo amato ma si accorge immediatamente che c’è qualcosa di strano. Mirta deve nutrirsi con della carne umana ed è inseguita da uomini loschi. L’unica cosa che fa ancora sperare la protagonista è che anche il suo Robin si sia trasformato esattamente come lei in un vampiro. Mirta cercherà in ogni modo di ritrovarlo.

Non mi uccidere, il cast: i protagonisti scelti direttamente da Baby e SKAM Italia

Arriviamo al cast di Non mi uccidere perché i due personaggi protagonisti sono interpretati da due attori amatissimi soprattutto dal giovane pubblico di Netflix. Stiamo parlando di Alice Pagani, la Ludovica Storti di Baby, che interpreterà la coraggiosa Mirta e Rocco Fasano, il Niccolò Fares di SKAM Italia, che sarà invece Robin. Entrambi gli attori sono molto amati tra i giovanissimi e hanno avuto un grande successo con le serie di cui sono stati protagonisti.

Gli ingredienti per un grande successo ci sono tutti. Non ci resta che attendere per vedere Non mi uccidere.

