Robert Pattinson positivo al COVID: fermate le riprese del nuovo Batman

Il numero dei nuovi contagiati da COVID 19 sta rapidamente crescendo sia in Italia quanto nel resto del mondo. E non sono fra la gente comune ma anche nel mondo delle celebrità. Se da noi ad esser stato trovati positivi al Coronavirus ci sono stati una ondata di VIP e personaggi televisivi di ritorno dalla vacanze in Sardegna, nel Regno Unito il contagio avviene anche sui set cinematografici. Primo fra tutti a farne le spese è stato il giovane attore Robert Pattinson.

L’attore di origini londinesi è risultato positivo al tampone per il COVID 19. A darne notizia per primo è stato il magazine Variety, da sempre aggiornatissimo sul mondo del cinema e delle celebrità del jat set internazionale. Ma quali dettaglio conosciamo? Ecco le prime informazioni sul caso…

Robert Pattinson positivo al COVID

La rivelazione parte dal magazine Variety e viene poi ribadita dalla società di produzione cinematografica Warner Bros.: l’attore Robtert Pattinson è risultato positivo al test del COVID mentre si trovava nel pieno delle realizzazioni del film The Batman.

Per questa ragione il set situato a Leavesden (nella regione di Hertfordshire in Inghilterra) è stato prontamente chiuso per ovviare alle prime manovre di sanificazione. All’attore Robert Pattinson è stata imposta la quarantena.

La situazione per la realizzazione di The Batman è stata molto travagliata fin dall’inizio: il set è stato aperto a gennaio 2020 a Londra ma dopo soli tre mesi si è dovuto spostare a Liverpool in quanto la capitale era diventata un importante focolaio di contagi. A metà dello stesso mese di marzo, però, Warner aveva deciso di fermare tutte le produzioni per poter seguire scrupolosamente le norme anti-COVID che vigevano in quel momento nel Regno Unito.

In queste ore, dunque, un ulteriore stop alle riprese di The Batman a causa della positività al COVID di Robert Pattinson. Variety spiega che alla conclusione del film mancherebbero ancora tre mesi di riprese e l’assenza dell’attore è evidentemente un ulteriore ostacolo alla chiusura del film. Il nuovo The Batman resta comunque previsto nelle sale cinematografiche per il prossimo 1^ ottobre 2021.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sullo stato di salute di Robert Pattinson, sono numerosissimi fan – anche italiani – che si sono riversati sui social per dare pieno supporto al giovane attore reso celebre dalla saga Twilight.