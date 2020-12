Giulia de Lellis attrice: di che cosa parla il film che la vedrà protagonista?

Si parla molto negli ultimi giorni della nuova “missione” di Giulia de Lellis che, dopo aver fatto il primo miracolo, con il suo libro Le corna stanno bene su tutto, cerca di toccare e far diventare oro, anche un film! La bella influencer romana, sarà infatti una delle protagoniste del nuovo film di Michela Andreozzi. Il ruolo di Giulia è semplice: non dovrà fare molto perchè nel film lei sarà una influencer. Farà quindi quello che le viene meglio e cioè, dettare tendenze! Il film dovrebbe intitolarsi Genitori Vs Influencer e come avrete capito, seguendo Giulia in questi giorni sui social, le riprese si stanno svolgendo in queste settimane, a Roma.

La De Lellis ha passato diversi giorni sul set, spiegando anche come sia difficile la vita da attrice, con sveglia alle 4 del mattino per poter essere sul set alle 6 perchè si inizia davvero molto presto a girare e prima c’è tutta la parte dedicata al trucco! Ed è per questo che in questi giorni è cresciuta l’attesa in merito anche alla trama di questo film. Di che cosa parla? Giulia non sarà da sola ovviamente, perchè non è lei la protagonista del film. Il ruolo principale, ci sembra di aver capito, che sia quello di Fabio Volo.

GENITORI VS INFLUENCER: LA TRAMA DEL FILM CON GIULIA DE LELLIS

Di che cosa parla il film Genitori vs Influencer? Il protagonista maschile del film è Paolo (Fabio Volo), professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene ‘rapita’ dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer – come il suo idolo Ele-O-Nora. E questa Ele-O-Nora è interpretata proprio da Giulia de Lellis. Il papà della giovane Simone però a quanto pare, detesta le influencer…

Come decide quindi il nostro eroe di affrontare la questione? Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer… e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità.

Che ne pensate della trama di questo film, vi convince? E soprattutto, sarà un successo al botteghino come è successo per il libro che Giulia de Lellis ha scritto? Vedremo!