Senza Rimorso tra i film da vedere su Amazon Prime Video: la recensione

State cercando un film d’azione da vedere a casa in un pomeriggio che dovrebbe avere il sapore di primavera ma che sa ancora di inverno? Tra le nuove proposte nel catalogo di Amazon Prime Video potrete trovare il film Senza Rimorso, un film d’azione che ci racconta di un complotto internazionale che causa la morte di diverse persone innocenti. Una partenza che promette bene ma che purtroppo, dopo quasi due ore di film, non regala nulla di nuovo nel panorama. Il genere è conosciuto, la storia di Senza rimorsi ci ricorda quella di mille altri film. Un uomo perde sua moglie e la sua bambina non ancora nata; inizia a pensare che sia colpa sua, che tutto sia stato causato dal suo lavoro e ordisce la vendetta per poi scoprire che è solo la pedina di un gioco grande che vede gli Stati Uniti muovere ogni pedone e non riuscire però a vincere la partita. Ecco una trama che sa di già visto e che non ci regala davvero niente di diverso in questo genere.

Chiaramente il nostro consiglio è quello di vedere sempre qualsiasi film, perchè ogni parere può variare anche ai gusti personali. Ma di certo da un team composto dal regista di Gomorra – La Serie e di Soldado, dallo sceneggiatore di Sicario, Hell of High Water e regista di Wind River nonché dall’interprete di Creed e Black Panther, ci si poteva davvero aspettare qualcosa di diverso e le premesse nella storia c’erano anche. Peccato che poi non c’era il mordente, la narrazione si spegne via via che i minuti passano fino ad arrivare al finale che lascia lo spettatore un po’ deluso.

Senza rimorso: la recensione di Ultime Notizie Flash

Pare però che questo Senza rimorsi sia il primo capitolo di una saga che vedrà di nuovo Stefano Sollima al timone di un progetto con l’eroe John Clark ( Michael B. Jordan) protagonista. Un uomo contro il resto del mondo, un uomo disposto a tutti che ha perso le persone a lui più care, costretto a vivere come un fantasma che lotta per il bene, disposto a tutto pur di avere giustizia e verità. In questo senso i capitoli successivi potrebbero regalarci qualcosa di più interessante e suscitare maggiore approvazione.

Il problema di fondo potrebbe essere legato al fatto che film è tratto da un romanzo di Tom Clancy del 1993 ed è chiaro che, nonostante le differenze e i diversi rifacimenti, il punto debole potrebbe essere proprio in questa scelta. Gli anni passati tra il momento in cui la storia è stata scritta e il presente sono troppi, ed è anche per questo che si percepiscono una serie di stereotipi legati proprio a quel periodo storico.

Senza rimorso (Without Remorse, o Tom Clancy’s Without Remorse), noto anche come Senza rimorso di Tom Clancy, è un film del 2021 diretto da Stefano Sollima.

La pellicola, con protagonista Michael B Jordan è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1993 Senza Rimorso di Tom Clancy

Se cercate quindi dunque un film d’azione da guardare senza troppe pretese, Senza Rimorso sicuramente fa al caso vostro. Non vi perderete dietro a una trama troppo complicata e troverete una narrazione asciutta ed essenziale. Il problema è che non vi lascerà nulla che non abbiate già visto. E per un film questo, è un grosso difetto.