Il Colobrì arriva al cinema: le prime immagini del film

E’ forse uno dei film più attesi per la prossima stagione e c’è davvero grande curiosità intorno alle riprese per la pellicola che ha un compito non di poco conto: non deludere le aspettative dei tanti lettori che si aspettano di vedere anche sul grande schermo, quello che hanno trovato nel romanzo. Sono iniziate le riprese de IL COLIBRÌ, film di Francesca Archibugi,prodotto da Domenico Procacci,una produzione Fandango con Rai Cinema etratto dal romanzo di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega 2020.

Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution mentre le vendite internazionali sono a cura di Fandango Sales, che inizierà le trattative di prevendita a Cannes. Le riprese avranno luogo a Roma, Parigi, Firenze e al Monte Argentario e una durata di 9 settimane. Il romanzo, pubblicato in Italia nel 2019 dalla casa editrice La Nave di Teseo, sarà tradotto in 25 lingue.

Il Colibrì arriva al cinema: le prime immagini dal set

La sceneggiatura del film è firmata da Francesca Archibugi, Laura Paolucci e Francesco Piccolo,la fotografia da Luca Bigazzi, la scenografia è curata da Alessandro Vannucci, i costumi sono di Lina Nerli Taviani e il make up and special effects di Lorenzo Tamburini. A cura di Esmeralda Calabria il montaggio.

“Un libro bellissimo nel quale mi sono identificata come se fosse la mia autobiografia. Attori di bravura commovente. La possibilità di raccontare la vita di un gruppo di uomini e donne in età differenti, e insieme un pezzo di vita del nostro paese. Sono spaventata e felice” dichiara Francesca Archibugi.

Nel cast del film a interpretare il protagonista Marco Carrera, il “Colibrì”, Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti nel ruolo dello psicoanalista Carradori e Kasia Smutniak in quello di Marina Molitor. Nel ruolo di Luisa Lattes, il grande amore di Marco Carrera, Berenice Bejo. Laura Morante e Sergio Albelli sono i genitori di Marco, nel ruolo della sorella Irene Fotinì Peluso e in quello del fratello Giacomo Alessandro Tedeschi.

Benedetta Porcaroli è invece Adele, la figlia di Carrera e a interpretare “l’Innominabile” Duccio, Massimo Ceccherini.

Foto di Enrico De Luigi

La compagine produttiva composta da Fandango con Rai Cinema si arricchisce di una preziosa collaborazione internazionale con la francese Les Films des Tournelles di Anne-Dominique Toussaint che insieme a Fandango aveva già prodotto Respiro di Emanuele Crialese.