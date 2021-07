Per Elodie esordio al cinema come protagonista nel film Ti mangio il cuore

Saranno mesi ricchi di impegni i prossimi, per Elodie che oltre a esordire in tv come conduttrice ( se le indiscrezioni delle passate settimane fossero confermate) avrà anche un ruolo da protagonista in un film per il cinema. Una notizia che ha fatto davvero moltissimo piacere a chi segue la cantante che ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica grazie al successo ottenuto ad Amici, nonostante non abbia vinto. Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Le riprese inizieranno in autunno. Si era detto che Elodie sarebbe sbarcata al timone de Le Iene solo nel 2022, in quanto impegnata con un progetto musicale in precedenza. Ma forse si trattava proprio del film, con la notizia ufficializzata però, solo oggi.

Il film ci porta in Puglia. Come detto in precedenza, si ispira proprio al romanzo Ti mangio il cuore che, sul sito della Feltrinelli, viene presentato con queste parole:

Da tempo in Italia non esistono più soltanto la mafia siciliana, la camorra e la ’ndrangheta. C’è una quarta mafia, che oggi è la meno raccontata e conosciuta. Eppure è potente ed è la più feroce. Nelle terre che si estendono dal Gargano a San Severo, da Manfredonia fino a Cerignola, comandano le famiglie della Società foggiana e i Montanari del Promontorio. I loro tentacoli sono ormai estesi in un enorme giro d’affari internazionale. La loro violenza è arcaica e bestiale. I loro uomini firmano gli omicidi sparando al volto, perché deturpare le sembianze significa cancellare anche la memoria. C’è chi ha leccato il sangue delle vittime e chi ha fatto sparire i cadaveri dandoli in pasto ai porci. Si nasce, si cresce e si muore nel culto della vendetta.

Elodie pronta per il suo esordio al cinema con Ti mangio il cuore

Dopo la notizia dell’esordio al cinema di Elodie, arriva anche il commento di Pippo Mezzapesa: “Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso.“

La cantante è prontissima per mettersi in gioco e dare il massimo: “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa.”

Ti mangio il cuore: la trama del film che si ispira al romanzo

Quella di Carlo Bonini e Giuliano Foschiniè un’inchiesta che, intrecciando atti giudiziari inediti, testimonianze di investigatori, magistrati e vittime di questo inferno, si fa racconto drammatico, popolato da personaggi indelebili, e smaschera una catastrofe civile ignorata troppo a lungo, a cui lo Stato ora ha dichiarato guerra. Un racconto dall’abisso inesplorato della Società foggiana, la quarta mafia italiana. Nessuno parla, nessuno vede, nessuno ricorda. Perché il potere si conquista con il sangue.