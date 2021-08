Film da vedere su Netflix: L’ultima lettera d’amore, la trama

Il palinsesto estivo si sa, non è ricco di film in prima visione o proposte molto allettanti. Ma per fortuna dove non arrivano i canali in chiaro, arriva Netflix, che ha sempre una proposta per chi è alla ricerca di un film da vedere o di una serie da vedere. Oggi vi parliamo di un dolcissimo film d’amore, perfetto per chi vuole passare un pomeriggio romantico o una serata con gli occhi a cuoricino. Il film si intitola L’ultima lettera d’amore e racconta la storia di una coppia di innamorati divisi dagli ostacoli della vita. Tutto inizia con il ritrovamento di una lettera: una giovane giornalista trova per caso mentre fa delle ricerche una lettera e decide di andare a fondo, affascinata da quello che ha letto nella missiva. Ha capito che dietro a quelle parole c’è una storia tutta da scoprire e così indaga. E mentre scava nel passato di due sconosciuti, trova anche tra gli scaffali dell’archivio, un giovane che conquista il suo cuore.

L’ultima lettera d’amore film da vedere su Netflix: la trama

Il film L’ultima lettera d’amore è l’adattamento di un best-seller della scrittrice inglese Jojo Moyes . E’ disponibile sulla piattaforma streaming dal 23 luglio 2021. Il film è diretto da Augustine Frizzell con protagoniste Felicity Jones e Shailene Woodley. Ambientato contemporaneamente in due epoche differenti, la pellicola racconta la storia di Ellie Haworth, un’ambiziosa giornalista che si ritrova tra le mani una serie di lettere d’amore segrete datate 1965. Quello che Ellie non sa è che dietro a quelle lettere c’è una folle storia d’amore, un sentimento nato per caso, clandestino ma esploso nel tempo e poi interrotto da una serie di ostacoli inattesi. Perchè si sa, le favole d’amore, non sempre hanno il lieto fine.

La storia d’amore impossibile: Jennifer ed Anthony

Le lettere che la giovane giornalista trova, sono state scritte da Jennifer Starling (Shailene Woodley), moglie di un ricco imprenditore e dal giornalista finanziario, Anthony O’Hare (Callum Turner), soprannominato Boot. Iniziamo a conoscere Jennifer e scopriamo che è stata vittima di un incidente durante il quale ha perso la memoria. La donna quindi non ricorda chi era, cosa stava facendo, dove stava andando e a stenti riconosce suo marito…

Il film ci porta con una serie di flashback nel passato di Jennifer e del giornalista facendoci scoprire come è iniziata la loro storia d’amore clandestina. In una vacanza in Costa Azzurra i due si incontrano per la prima volta. Tra loro non succede nulla di fisico ma quello che nasce è un sentimento così forte da non poter essere fermato. Tornati a Londra, i due si ritrovano, iniziano a scriversi e intraprendono una storia clandestina. Anthony chiede a Jennifer di lasciare tutto e andare in America insieme a lui per ricominciare. Jennifer non se la sente di abbandonare la sua famiglia, suo marito anche se non lo ama. Ma il giorno della partenza si rende conto che vuole stare con il suo Boot e cerca di raggiungerlo in stazione. Prima di arrivare però ha un drammatico incidente e non riesce a far sapere al giornalista che aveva deciso di partire insieme a lui…

La nostra Ellie quindi cercherà di capire chi scriveva quelle lettere e di mettersi in contatto con Jennifer ed Anthony sperando di poter scoprire una storia da raccontare. Quello che non immagina è che a più di 50 di distanza, porterà nella vita dei due una ventata di speranza che si era persa nel tempo, tra gli incastri della vita che non sempre combaciano.