Renato Pozzetto in ospedale: le ultime notizie dopo il ricovero

Da Varese le ultime notizie sulle condizioni di salute di Renato Pozzetto: come sta l'attore, in ospedale

Ore di apprensione per i tanti fan che da anni, sono affezionati a uno degli attori comici più amati in Italia. Parliamo di Renato Pozzetto, pilastro della comicità del nostro paese. Oggi la notizia: l’attore è stato ricoverato in ospedale. Secondo quanto si apprende, Renato Pozzetto, 82 anni, ha accusato un malore nei giorni scorsi, finendo nel nosocomio di Circolo di Varese. Non si tratterebbe di qualcosa di grave, come fa sapere la famiglia. Ci auguriamo quindi tutti che possa essere presto dimesso e tornare a casa.

Pozzetto si trova ricoverato nel reparto di medicina generale dallo scorso venerdì 12 agosto, quando si è improvvisamente sentito male mentre si trovava a Laveno (Va). Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad accertamenti medici ed esami che dovranno chiarire quando potra essere dimesso.

Fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero gravi e a breve potrebbe lasciare l’ospedale. Poche settimane fa, all’attore era morto il fratello Ettore, il maggiore dei quattro Pozzetto. Un momento quindi difficile per l’attore che potrebbe aver risentito del lutto subito. Non è chiaro quale sia il malore che ha portato al ricovero di Renato Pozzetto, ma potrebbe essere lo stesso che l’attore aveva accusato due anni fa e per cui era stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Non possiamo che fare un grande in bocca al lupo a Renato Pozzetto e augurargli di guarire presto e lasciare, non appena possibile, l’ospedale dove è ricoverato già da 4 giorni.