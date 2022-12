Lando Buzzanca è morto. Le parole della sua compagna: “Lo hanno assassinato”

E' morto Lando Buzzanca: le parole della sua compagna sono durissime

Purtroppo alla fine, non ce l’ha fatta. Da settimane , le polemiche, le discussioni, le critiche. Lando Buzzanca è morto. Le sue condizioni di salute sono peggiorate nelle ultime settimane, dopo la caduta nella rsa in cui da tempo era ricoverato. Su quello che stava succedendo a Lando Buzzanca si è parlato per ore e ore in tv; una faida familiare tra la compagna di Buzzanca, suo figlio, alcuni amici. L’attore pare volesse lasciare la RSA dove era stato portato. La versione dei medici era un’altra, quella del figlio in sostegno di chi si stava prendendo cura di lui. Oggi purtroppo o per fortuna, quelle polemiche si spengono e arriva il momento delle preghiere per un grande attore che non c’è più.

L’attore aveva 87anni ed era al momento, ricoverato nell’hospice Medical Group-Gmc dell’università Cattolica a Roma. Il trasferimento nella struttura di Pineta Sacchetti, era avvenuto il primo dicembre dopo le dimissioni dal policlinico Gemelli dove l’attore era stato ricoverato per le conseguenze di una caduta da una sedia a rotelle nella Rsa in cui risiedeva da qualche mese.

Le parole della compagna di Lando Buzzanca

«Sono disperata. Non so nulla non so la verità, lo hanno assassinato», ripetendo ancora una volta quanto aveva denunciato dopo il suo trasferimento in Hospice. Queste le parole di Francesca, la compagna di Lando Buzzanca che da mesi sostiene che l’attore avrebbe voluto lasciare la struttura, sposarla e vivere insieme a lei. Lo aveva ribadito anche di recente, quando dopo averlo visto in ospedale, dove lo stavano curando, si era detta rassicurata per il fatto che non fosse più nella RSA.

Lando Buzzanca, all’anagrafe Gerlando Buzzanca, era nato a Palermo il 25 agosto 1935 da una famiglia di attori. Compie i suoi studi nel capoluogo siciliano e a diciassette anni si trasferisce a Roma. L’esordio ufficiale arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie per il ruolo di Rosario Mulé in “Divorzio all’italiana” e successivamente per quello di Antonio in “Sedotta e abbandonata”. Tra le ultime apparizioni in tv anche la partecipazione a Ballando con le stelle.