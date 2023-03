Claudio Amendola e la sua dipendenza dalla cocaina: le confessioni a Belve

Nella puntata di Belve in onda il 21 marzo, Claudio Amendola parla della sua dipendenza dalla cocaina

Tra gli ospiti della puntata di Belve del 21 marzo, anche Claudio Amendola che in una lunga intervista con Francesca Fagnani, si racconterà tra carriera, vita privata e confessioni mai fatte prima. Dalle anticipazioni che trapelano sui social, si può vedere come l’attore, parlerà anche del suo rapporto con la droga. Francesca Fagnani infatti partirà da alcune dichiarazioni rilasciate anni fa, per approfondire questo argomento e l’attore, non si tirerà indietro. Claudio Amendola conferma, come aveva detto in passato, di aver provato tutte le droghe tranne l’eroina e rivela di esser stato dipendente per anni dalla cocaina.

La Fagnani gli ha quindi chiesto se c’è stato un momento in cui ha capito di aver toccato il fondo: “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”. E’ stato l’amore per i suoi figli a far capire a Claudio Amendola di dover smettere di essere dipendete dalla cocaina. L’attore ha anche spiegato che è riuscito a uscirne da solo, con le sue gambe, senza l’aiuto di nessuno.

Claudio Amendola e le dipendenze dalla droga

Non è la prima volta che Claudio Amendola parla del suo rapporto con la droga. In passato aveva confidato che gli anni ’80 erano stati forse i più difficili della sua vita a causa delle dipendenze.

In una intervista aveva detto: “Le ho provate tutte: per poter dire che fanno schifo. Tranne l’eroina, che mi ha sempre fatto terrore”. E poi: “Invece di fare come molti altri genitori, che sbarrano gli occhi terrorizzati, io ho detto: ‘Vuoi sapere che cos’è uno spinello? Eccolo, è questo. Tutto qui’. E il risultato è che, a distanza di anni, le mie figlie le canne non se le fanno. Molti dei loro amici cresciuti in famiglie bacchettone invece sì’’.

“Mi sono anche fatto una canna con le mie figlie – aveva confessato l’attore -. Ma è successo solo una volta. Non passo il tempo chiuso nel bagno a fumare insieme a loro”. E sul suo passato ha anche raccontato un altro aneddoto che forse non tutti ricordano: “A 19 anni ho fatto una cazzata e sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una esperienza formativa”.