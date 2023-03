E' morto a 77 anni l'attore amatissimo Ivano Marescotti: lutto nel mondo del cinema

Una dolorosa notizia arriva questo pomeriggio. Prima delle indiscrezioni, poi il tweet di Giulio Base. E adesso le prime notizie che trapelano sulle testate giornalistiche italiane. Purtroppo un amatissimo attore si è spento poche ore fa. Lutto nel mondo del cinema. Oggi pomeriggio, al termine di lunga malattia, è morto l’attore Ivano Marescotti, originario di Villanova di Bagnacavallo in Romagna, 77 anni compiuti lo scorso 4 febbraio. Sono diverse le interviste nelle quali ha raccontato di aver capito solo molto tardi, a 30 anni, di voler fare cinema e spettacolo. E bisogna ammettere che, nonostante mancasse di ogni tipo di preparazione in questo ambito, dopo aver iniziato, ha subito fatto centro. Dopo il diploma al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna e dopo aver lavorato per dieci anni all’ufficio urbanistica del Comune di Ravenna, ormai trentenne, si è infatti lanciato con coraggio nel mondo del teatro e del cinema, riuscendo a conquistare il successo in pochi anni. E sarà certamente ricordato come uno dei più bravi e simpatici attori del nostro cinema e del piccolo schermo.

Addio a Ivano Marescotti: lutto nel mondo del cinema e della tv

Tra i suoi ruoli più celebri, impossibile non citare il personaggio del dottor Randazzo in “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni . I più giovani lo ricorderanno anche per il ruolo del leghista padre della ragazza che ha una relazione con Checco Zalone nel film “Cado dalle nubi”. Tra gli altri importanti ruoli anche quello del padre di Alex in “Jack Frusciante uscito dal gruppo” di Enza Negroni . Ha lavorato anche su set internazionali, avendo ruoli in film come “Il talento di Mr Ripley” di Anthony Minghella, “Hannibal” di Ridley Scott e “King Arthur” di Antoine Fuqua.

A marzo dell’anno scorso aveva sposato la sua compagna Ifigenia Kanarà, a Villanova di Bagnacavallo, suo suo paese natale. Poco prima, nel mese di febbraio, aveva annunciato di aver deciso di abbandonare la sua carriera di attore e di dedicarsi solo all’insegnamento. L’annuncio del suo abbandono dalle scene era stato dato il 10 febbraio 2022 tramite un post sulla sua pagina Facebook. Fra gli ultimi lavori di Ivano Marescotti per il cinema lo si era visto nelle produzioni di ‘Criminali si diventa’, ‘Free’, ‘Restiamo amici’, ‘Bentornato presidente’.