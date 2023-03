Ben Affleck a Che tempo che fa: da J-Lo alla non risposta su Jordan. Social esplosi

Delirio social per la partecipazione di Ben Affleck a Che tempo che fa: ecco che cosa ha raccontato l'attore

Una star del cinema mondiale ieri nello studio di Che tempo che fa. Un altro colpaccio di Fabio Fazio che ha portato su Rai 3 una amatissimo regista e attore. Parliamo di Ben Affleck che sta per tornare al cinema. Dietro la macchina da presa di “AIR – La storia del grande salto” in cui è regista ma anche attore. Una storia che racconta quello c’è dietro alla nascita di una collaborazione, alla nascita di un successo. Un pensiero che diventa poi qualcosa di concreto, la storia delle scarpe Nike che Michael Jordan ha reso poi celebri in tutto il mondo. Scarpe che sono ancora oggi, tra le più vendute al mondo e alcuni modelli, tra i più costosi al mondo, soprattutto se usate dalle stelle dell’NBA. Di questo ma anche di altro, si è parlato nell’intervista a Che tempo che fa nella puntata in onda il 26 marzo. Una intervista, secondo il pubblico, non molto facile per Fabio Fazio. Ci sarebbe stata una risposta piccata di Ben al conduttore di Che tempo che fa. Ma in generale, come il pubblico ha visto, l’attore, che spesso si annoia, ha risposto alle domande con ironia parlando anche di Jennifer Lopez, cosa che non sempre fa.

La risposta piccata di Ben Affleck a Fabio Fazio

Piccola risposta data con acidità, nel momento in cui si parlava anche di Michael Jordan. La domanda di Fabio Fazio, che ha chiesto se il campione abbia già visto il film, è più che lecita è chiaro, ma Ben ha preferito non commentare. “Non voglio fare promozione sfruttando Jordan, non sarebbe giusto. Il film ruota su altro, su chi in quel periodo era al suo fianco. Non voglio speculare su Michael, non va fatto”, la replica perentoria del regista. “Era solo una curiosità” ha commentato Fabio Fazio forse troppo abituato alle autocelebrazioni che spesso si fanno in Italia mettendo l’io al primo posto, e dimenticandosi del resto.

Procede a gonfie vele l’amore con J-Lo: la risposta di Ben, piace a tutti

Approfittando quindi della presenza di Ben Affleck nello studio di Rai 3, Fabio Fazio ha provato a fare una domanda anche su Jennifer Lopez e l’attore ha risposto con piacere. Il conduttore di Che tempo che fa ha chiesto ad Affleck se J-Lo lo abbia aiutato nella sceneggiatura di questa pellicola: “Si, mi ha dato una mano nella scrittura. Lei è una donna brillante, mi aiuta in tutto ciò che faccio. Regola numero uno, bisogna collaborare con la propria moglie. Bisogna scambiarsi i pensieri, mia moglie ha sempre idee migliori delle mie”.

Le risposte di Ben Affleck, sono diventate virali sui social, così come virali sono diventate anche le immagini di quello che l’attore e regista aveva alle sue spalle. Lo studio della sua villa, un po’ disordinato? E’ stato questo il parere del pubblico che comunque, ha seguito questa attesissima intervista, un altro colpo da maestro di Fazio. E pensare che Rai 3 rischia persino di perdere un professionista come Fabio Fazio. Che peccato.