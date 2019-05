Mel B ricoverata in ospedale, rischia davvero di perdere la vista?

Mel B, la nota cantante delle Spice Girls, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per un problema legato agli occhi. La cantante pare infatti che abbia affermato di essere addirittura diventata cieca. Secondo il Daily Mail, Mel B, non solo sarebbe stata ricoverata d’urgenza a Londra, ma sarebbe anche già stata operata. Dopo essere arrivata al pronto soccorso affermando di aver perso l’uso della vista e, dunque, di non vedere niente, le è stato riscontrato un gravissimo problema all’occhio destro. “Mel era agitatissima e urlava di non poter vedere nulla.

È stata accompagnata in fretta all’ospedale dal suo autista, mentre la sua migliore amica e assistente personale le ha tenuto la mano per tutto il tempo durante la visita. Purtroppo nessuno sa cosa sia successo e cosa abbia provocato questa cecità. Però i dottori, sciogliendo in tarda notte la prognosi, hanno detto che è qualcosa di curabile“ avrebbe così affermato una fonte.

Mel B delle Spice Girl: problema gravissimo all’occhio destro, poco tempo fa episodio simile al sinistro

Mel B, dai racconti, sembrava essere molto agitata. Probabilmente anche per il fatto che, non troppo tempo fa, era successa una cosa molto simile. La cantante, a causa di una infezione, aveva perso quasi del tutto la vista dell’occhio sinistro. Dopo lo spavento però pare che, anche questa volta, non sia nulla di grave. La prognosi è infatti stata sciolta e la situazione è sotto controllo.

Mel B: problema alla vista ma non salterà il tour con le Spice Girls

I fan della cantante erano molto preoccupati anche perché, molto presto, Mel B dovrebbe andare in tour assieme alle altre Spice Girls. La preoccupazione è poi rientrata. Un addetto alla stampa, infatti, avrebbe tranquillizzato i fan di Mel B affermando che la cantante parteciperà al tour delle Spice Girls.

Non ci resta che fare un in bocca al lupo a Mel B e sperare che possa riprendersi in fretta per partire in un tour pazzesco con le Spice Girls!

Mel B ricoverata in ospedale, rischia davvero di perdere la vista? ultima modifica: da