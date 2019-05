I Smile, un sorriso contagioso attraversa il nuovo video del Rinnovamento nello Spirito

Qualcuno, forse, pensa ancora che la musica cristiana sia questione di sacrestia o roba per “vecchiette”. Se così è, vuol dire che non conosce la musica del Rinnovamento nello Spirito. E, probabilmente, neanche il nuovo video ufficiale del brano I smile, contenuto nell’ultimo album Mi salverai. L’idea di fondo è questa: se è vero che nella vita ci sono molti motivi per essere tristi e che, talvolta, abbiamo la sensazione di essere stati abbandonati a noi stessi, dobbiamo precedere lo sconforto e spiazzare la depressione sorridendo in anticipo. Nel video, una carrellata di volti giovani e non, racconta il passaggio dalla mestizia alla gioia, mostrandoci che, anche se il Cielo sembra disinteressarsi delle nostre disavventure, in realtà Qualcuno, da lassù, sta lavorando per noi.

I SMILE CONTENUTO NELL’ULTIMO ALBUM MI SALVERAI

È la voce di una fede gioiosa e non lamentosa, di un mondo cattolico che sa parlare i linguaggi di questo tempo e sa coglierne i bisogni: secondo il recentissimo World Happiness report, la felicità nel mondo è in costante diminuzione. Tra le cause, non solo la povertà o gli orrori della guerra, ma anche la diffusione di malattie legate a preoccupazione, rabbia e stress e l’impatto non sempre positivo della tecnologia, soprattutto di quella legata ai social. In un mondo che sta cambiando, il sorriso diventa allora una “merce” preziosa, che dobbiamo imparare a scambiarci. Per chi non crede, sarà un’efficace palestra di ottimismo; per chi crede, ma è un po’ sfiduciato, sarà primo passo per il recupero dell’orizzonte della speranza e della fede. Se volete saperne di più, potete andare sul sito www.edizionirns.it, oppure cercare l’album Mi salverai sulle piattaforme digitali. Ma intanto il consiglio è: guardate il video di I smile e lasciatevi contagiare dalla gioia!

Luciana Leone

Siamo sicuri che avete già iniziato a sorridere!