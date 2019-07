Rocco Hunt lascia la musica? Il post verità su Instagram

Una novità arrivata inaspettatamente come un fulmine a ciel sereno: il rapper Rocco Hunt ha decido di lasciare il mondo della musica. Ad annunciarlo è proprio lo stesso rapper partenopeo con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Oltre a questo messaggio, un dettaglio che rende particolarmente seria la faccenda è che tutte le foto e i contenuti caricati sul profilo ufficiale di Instagram sono stati oscurati. Ecco le lunghe dichiarazioni di Rocco Hunt che confermerebbero il suo addio alla scena musicale.

Rocco Hunt lascia la musica? Ecco le sue dichiarazioni

Sul suo profilo Instagram, Rocco Hunt spiega: “Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà. Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso”.

Qualcosa, però, si è incrinato: “Ma adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica. Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere“.

Sotto il post sfogo di Rocco Hunt molti artisti amici del rapper hanno sottoscritto il loro supporto e hanno tentato di chiedere spiegazioni di questo incredibile abbandono coatto dal mondo della musica: in testa si notano subito i commenti dei Boomdabash, del duo Benji e Fede, di Nino D’Angelo ma anche di Gigi D’Alessio e Clementino. Purtroppo Rocco Hunt non ha dato alcuna risposta.

Cosa sarà davvero successo al povero Rocco Hunt per decidere di punto in bianco di chiudere la sua carriera musicale, soprattutto a circa un mese e mezzo dal rilascio dell’ultimo singolo “Benvenuti in Italy”? Il mistero s’infittisce…

