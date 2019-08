Tiromancino in concerto a Lecce: momento magico con Giuliano Sangiorgi

View this post on Instagram

Che poi, lontani per molto tempo mica si può stare… ❤️ domani sarò sul palco dei @tiromancinoofficial nella nostra #lecce con federico, @francesco_stoia @marcopisanellitattoo @antoniomarcucci_ e la loro orchestra!!! I tiromancino sono un faro per tutti noi, da sempre… federico lo è da sempre… ma sono felice di essere stato utile in quell’estate in cui proposi a federico i miei fratelli ciccio, toto e marco come nuovi e grandi musicisti per un progetto così importante. C’è un poco di me, in questo loro nuovo presente… avanti verso un futuro infinito e pieno di voi, amici miei!!!