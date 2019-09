Scuola di canto a Battipaglia: scopriamo con Claudia Cappabianca tutti i corsi, dall’infanzia agli individuali per gli adulti

Claudia Cappabianca insegnante di canto a Battipaglia è da tempo la figura professionale a cui facciamo riferimento per addentrarci nel mondo delle scuole di canto così tanto richieste, vi spieghiamo in breve la motivazione passando poi alla spiegazione di cosa dovrebbe offrire una scuola di canto che si rivolge ai bambini così come agli adulti, in particolare ai corsi di canto della Sing&Song Home Studio di Battaglia, un’eccellenza come riferito da numerosi professionisti del campo della musica. Formatasi con nomi importanti nell’ambito della voce artistica italiana e internazionale, Claudia Cappabianca ha intrapreso una didattica unica e in costante aggiornamento. Nasce come cantante e come vocalist e subito dopo come didatta, per questo avverte la necessita di far comprendere quanto è importante avvicinarsi al canto in maniera corretta nel rispetto della propria personalità e della propria voce. Tanti purtroppo sono gli insegnanti di canto improvvisati che non conoscono nulla della voce artistica e che spesso insegnano solo per aver letto dei manuali fai da te o dei libri conosciuti.

SCUOLA DI CANTO A BATTIPAGLIA – LA SING&SONG HOME STUDIO SI CONFERMA UNA VERA ECCELLENZA

I Laboratori collettivi, che la Sing&Song Home Studio svolge presso la sua scuola di canto per bambini sin dall’età della scuola dell’infanzia fino ad arrivare ai ragazzi delle suole superiori, si rendono un mezzo importantissimo per far avvicinare alla musica. Vediamo nel dettaglio i corsi di canto della Sing&Song Home Studio. Partiamo dalla scuola dell’infanzia con i Singing lab baby dai 4 ai 6 anni volti a far conoscere le prime nozioni di musica, ritmo, giochi in musica e canto: un mondo tutto da scoprire. I laboratori collettivi per i bambini delle scuole elementari dai 7 ai 10 anni: le prime canzoni, nozioni di teoria musicale per la loro età e tanto divertimento; con possibilità di accedere alle certificazioni di competenza musicale con Bimed St. Cecilia School of Music. Un momento unico dove nascono nuove amicizie e anche chi è più timido riesce a emergere e dare il meglio di sé. “Ho visto bambini negli anni – ci racconta Claudia – cambiare atteggiamento in positivo verso i compagni, esprimere con il canto la propria personalità e acquisire coraggio nell’esibirsi in pubblico. Il canto e la musica sono una buona palestra per la vita”. Proseguiamo con i laboratori collettivi per ragazzi dai 13 ai 18 anni volti allo scopo di sperimentare insieme le proprie voci e non solo in modo individuale ma anche corale. Brani che si eseguono in coro e che portano alla realizzazione di un repertorio pop/rock, unico e originale. Voci insieme che si rendono complici e straordinariamente uniche.