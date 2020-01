Sanremo 2020: Rita Pavone e Tosca fra i 24 cantanti BIG, ecco i titoli delle canzoni in gara

Dopo gli spoiler e le prime rivelazioni ufficiali esplose fra San Silvestro e il giorno di Capodanno, Amadeus ha messo la parola fine ai tanti pettegolezzi nati attorno alla composizione del cast dei 22 (poi diventati 24) cantanti che gareggeranno nella categorie Big del prossimo Festival di Sanremo 2020. Un elenco che, come già anticipato, sarebbe dovuto essere composto inizialmente da soli 22 brani ma che – a sorpresa – è stato poi allungato a 24 brani, arrivando dunque ad includere all’ultimo momento ben due artiste in più nella rosa.

Ma chi sono queste due artiste in più che si sono aggiunte? Qual è l’elenco completo dei 24 artisti Big in gara al Festival di Sanremo 2010? E soprattutto, quali sono i nomi dei rispettivi 24 brani che ascolteremo durante la settimana della nota kermesse ligure? Le risposte a tutte queste domande sono nel paragrafo qui in basso.

Sanremo 2020: i 24 big in gara

In rigoroso ordine alfabetico, ecco i nomi dei 24 Big in Gara al Festival di Sanremo 2020 e i titoli dei rispettivi brani che porteranno sul palco del Teatro Ariston.

Achille Lauro canterà “Me ne frego”; l’ultimo vincitore di Amici Alberto Urso canterà “Il sole a est”; il vincitore di X Factor 12 Anastasio porterà a Sanremo “Rosso di rabbia”; l’inedito duo composto da Bugo e Morgan canterà “Sincero”.

E ancora: Diodato porterà il brano “Fai rumore”; la hit maker Elettra Lamborghini canterà “Musica (e il resto scompare)”; Elodie sarà “Andromeda”; Enrico Nigiotti ci riprova per il secondo anno di seguito con “Baciami adesso”; dopo aver portato sul palco un gorilla, Francesco Gabbani canterà “Viceversa”.





L’elenco continua: la seconda classificata ad Amici 18 Giordana Angi porterà il brano “Come mia madre”; Irene Grandi torna in Liguria con un nuovo singolo firmato da Vasco Rossi, “Finalmente io”; il cantante mascherato Junior Cally canterà “No grazie”; e Le Vibrazioni di Francesco Sarcina si chiederanno “Dov’è?”.

Chiudono l’elenco: Levante con l’insolito titolo “Tiki Bom Bom”; Marco Masini torna a ruggire all’Ariston con “Il confronto”; un altro gradito ritorno, Michele Zarrillo, canterà “Nell’estasi o nel fango”; il figlio d’arte Paolo Jannacci eseguirà “Voglio parlarti adesso”; al suo esordio a Sanremo anche Piero Pelù con il singolo “Gigante”.

La band Pinguini Tattici Nucleari canteranno “Ringo Starr”; il rapper Rancore ci porterà sull’ “Eden”; dopo il secondo posto l’Eurovision, Raphael Gualazzi ritorna a Sanremo con “Carioca”; Riki canterà “Lo sappiamo entrambi”; Rita Pavone porterà “(Niente) Resilienza ’74” e Tosca chiude l’elenco con “Ho amato tutto”.





