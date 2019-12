Sanremo 2020, Tiziano Ferro ospite fisso: la scelta di Amadeus

Una nuova conferma sul Festival di Sanremo 2020 che arriva direttamente da Amadeus: Tiziano Ferro sarà ospite fisso sul palco dell’Ariston. Ieri sera, giovedì 19 dicembre 2019, è andato in onda Sanremo Giovani in prima serata su Rai Uno ed è proprio in questa occasione che il conduttore ha dato l’ufficialità sulla presenza dell’amatissimo cantante. “Tiziano Ferro ci sarà tutte le sere” ha annunciato il direttore artistico di Sanremo 2020. “Sono felice. l’ho incontrato più volte, abbiamo parlato. L’ho chiamato anche prima di darvi la notizia” ha rivelato Amadeus sul palco di Sanremo Giovani. Una news che ha fatto esplodere la gioia dei fan di Tiziano Ferro e non solo.

Tiziano Ferro ospite ogni sera a Sanremo 2020: Amadeus svela che cosa farà

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2020 ha anche spiegato che cosa farà Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston durante le varie serate del Festival. “Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare“ sono state le parole di Amadeus. Il conduttore non si è certo sbilanciato più di tanto sulla presenza dell’artista. L’effetto sorpresa sarà dunque garantito? Cosa possiamo aspettarci da Tiziano Ferro ospite fisso del Festival di Sanremo? Sicuramente potrebbe cantare i suoi più grandi successi, dai primi brani che lo hanno portato in vetta alle classifiche fino ai più recenti singoli estratti da Accetto Miracoli. Ma canterà e basta? Dalle parole di Amadeus pare proprio che il cantante stia lavorando a una performance particolare, magari non solo ad una esibizione canora. Magari si improvviserà anche conduttore insieme ad Amadeus? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire qualcosa di più.

Sanremo 2020 ospiti: Tiziano Ferro e poi… Chi altro salirà sul palco dell’Ariston e chi no

Tiziano Ferro non è l’unica scelta azzeccata di Amadeus. Sul palco del Festival di Sanremo 2020 saliranno anche il grandissimo Roberto Benigni e Fiorello. Una lista di ospiti che è sicuramente destinata ad allungarsi partendo già dal presupposto che ogni sera, al fianco di Amadeus, ci saranno delle coppie di donne diverse e su cui è già partito il toto nomi. Quel che è certo è invece il no di Jovanotti. Il direttore artistico di Sanremo 2020 aveva già chiesto molto tempo fa al cantante di salire sul palco dell’Ariston in occasione del Festival. “Lo avevo invitato questa estate e lui mi aveva detto che ci avrebbe pensato dopo aver finito il tour. Poi si sono sentiti lui e Fiorello. Probabilmente aveva l’esigenza di fare altro dopo il tour, aveva programmato questo viaggio. Va bene così. Gli voglio molto bene” ha rivelato Amadeus. E gli ospiti internazionali? Il primo confermato è stato il giovanissimo Lewis Capaldi. L’artista è stato una vera rivelazione nel mondo musicale e anche in Italia si è guadagnato un notevole successo con i suoi bellissimi brani e la sua travolgente simpatia ed autoironia.

E voi che cosa ne pensate dei primi ospiti confermati per il Festival di Sanremo 2020? Chi altro vorreste vedere sul prestigioso palco dell’Ariston?