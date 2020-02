La storia di Benji e Fede raccontata in Naked: dalla nascita del duo alla separazione dopo 10 anni

Benji e Fede di separano. Anche le più belle favole d’amore finiscono. E chissà che dopo la reunion di Al Bano e Romina, quella dei Ricchi e Poveri, tra qualche anno sul palco dell’Ariston non ci sia posto anche per Benjamin e Federico che hanno deciso, dieci anni dopo la loro nascita, di sciogliersi. Un duo di quelli moderni, forse il più moderno nel 2010 quando ancora in Italia in pochi credevano nell’importanza del mondo del web e nel successo di Youtube. E invece Benji e Fede non solo si sono conosciuti grazie ai social, hanno lavorato sul web ma anno dopo anno hanno costruito il loro successo vendendo milioni di dischi e incassando un successo dietro l’altro. A dieci anni da quel giorno, dal loro primo messaggio su Facebook, i due cantanti hanno deciso di separarsi, almeno per il momento. Raccontano tutti i dettagli nel loro libro, in libreria tra qualche giorno, Naked.

Si mettono a nudo, raccontano quello che abbiamo visto ma soprattutto quello che non abbiamo visto e spiegano anche i motivi per i quali, 10 anni dopo, hanno deciso di smettere.

Una piccola anticipazione la danno anche sui social, con l’annuncio che lascia molti fans sotto choc. Altri invece se lo aspettavano, complici anche le ultime scelte fatte dai cantanti. Pensiamo ad esempio a Benji che si divide tra Italia e America e probabilmente ha deciso di ricominciare oltre oceano al fianco della sua fidanzata.

BENJI E FEDE SI SEPARANO: SUI SOCIAL SPIEGANO LE LORO RAGIONI

Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita. Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. «Non so come fate a fare questa vita», ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin. Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. “ – NAKED, dal 17 Marzo in tutte le librerie, vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile, Vi vogliamo bene. B&F

Decine e decine i commenti sui social in queste due ore dopo che i cantanti dal loro profilo comune hanno annunciato questa decisione. C’è anche chi spera che sia solo una breve pausa, che non sia vero, alcuni non ci vogliono credere.

Come direbbero proprio Benji e Fede “succede tutto per una ragione e la ragione magari sei tu…”. Questa ragione è scritta nero su bianco in Naked, presto la leggeremo!