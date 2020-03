Giorgia scrive il suo addio alla mamma di Alex Baroni

Sapevamo che sarebbero arrivate le parole di addio di Giorgia alla mamma di Alex Baroni, inevitabile che le due donne fossero legate. “Ciao Marina… ora siete insieme” ha scritto su Twitter la cantante postando una foto di Marina Baroni. La mamma di Alex Baroni è morta questa notte, è stata la nipote Valeria a scrivere un post sui social esprimendo tutto il dolore ma allo stesso tempo trovando la speranza che lei abbia raggiunto suo figlio dopo tanti anni da quel drammatico incidente in moto a Roma. Marina Marcelletti è volata via per colpa del maledetto virus che sta distruggendo la vita di troppe persone, è morta a causa del coronavirus, è morta senza la possibilità di un funerale, dell’addio che in tanti avrebbero voluto dedicarle. E’ atroce pensare a tutto questo.

LE PAROLE DI GIORGIA DOPO LA MORTE DELLA MAMMA DI ALEX BARONI

“Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata Marina Baroni” ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram postando la stessa immagine, sorridente al mare, una donna che tutti definiscono meravigliosa, una mamma che per resistere al dolore della morte di suo figlio ha iniziato a correre e viaggiare ma non solo.

Non si contano i commenti addolorati di personaggi famosi e gente comune che hanno vissuto il periodo delle canzoni di Alex Baroni, il periodo dell’amore tra i due cantanti o letto poi il dolore tirato fuori da Giorgia, ma solo quando tutto era ormai superato.

“Cambiare”, “La distanza di un amore”, “Onde”, “Solo per te” queste solo alcune delle canzoni di Alex Baroni che tutti cantano ancora oggi. La sua voce era unica, resta sempre unica, come quella di Giorgia. Il post di addio della cantante è pieno d’amore, ancora una volta per Alex e oggi anche per la donna che gli aveva dato la vita.