Placido Domingo: peggiora il suo stato di salute, ricoverato per complicazioni da coronavirus

Il Placido Domingo una settimana fa con un post su Facebook aveva annunciato di essere positivo al coronavirus, un messaggio anche per dire a tutti di seguire le regole, di proteggersi e proteggere gli altri; pochi giorni dopo il suo ringraziamento commosso per l’affetto della gente, oggi la notizia del suo ricovero. Il tenore spagnolo è stato ricoverato in Messico per complicazioni da coronavirus; si trova in ospedale e le prime notizie sono comunque tranquillizzanti, sembra stia reagendo bene alle cure. A riportare gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Placido Domingo è la Cnn. La star dell’opera il 22 marzo ha riferito il risultato positivo al Covid 19, era già in quarantena in un ospedale di Acapulco, poi la sua portavoce aveva riferito che le sue condizioni erano stabili.

RICADUTA PER PLACIDO DOMINGO POSITIVO AL CORONAVIRUS

Il principe Carlo positivo al Coronavirus ma le sue condizioni di salute non sono preoccupanti

Le sue condizioni di salute erano stabili; così riferiva la sua portavoce aggiungendo che sarebbe rimasto in ospedale fino a quando i medici l’avrebbero ritenuto necessario, opportuno. Adesso sembra invece che si stato ricoverato in Messico per il sopraggiungere di complicazioni. Si aggravano quindi le sue condizioni ma le notizie che lo riguardano sembrano ugualmente positive.

“Sento che è un dovere morale annunciarvi che sono risultato positivo al test per Covid-19. Io e la mia famiglia siamo in auto-isolamento e ci resteremo per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico” le sue prime parole quando poco più di una settimana fa ha rivelato l’esito del tampone. 79 anni per il tenore conosciuto in tutto il mondo per la sua voce ma la stampa ricorda anche che a febbraio Placido Domingo ha ammesso le sue responsabilità in merito alle accuse di molestie sessuali da parte di una ventina di donne, anche colleghe.

Placido Domingo: peggiora il suo stato di salute, ricoverato per complicazioni da coronavirus ultima modifica: da