L’omaggio di Al Bano all’ospedale di Bari: canta Felicità e regala allegria

Nella sua ultima intervista per la rivista Chi Al Bano ha parlato della sua “nuova vita” o forse vita dal ritorno alle origini, in quel di Cellino San Marco dove si sta dedicando alla terra riscoprendo la passione per il lavoro del contadino. Ma si sa che non può resistere lontano dalla musica e ha pensato bene di fare un dolcissimo regalo a tutte le persone che in questi giorni lottano contro il covid 19 ma anche a tutte le persone che lavorano in ospedale per stare in prima linea nella battaglia più difficile del nostro secolo! Al Bano ha raggiunto l’ospedale di Bari dove ha cantato per i pazienti e per medici, infermieri e operatori sanitari che hanno assistito a un brevissimo ma sicuramente emozionante concerto. Non poteva che essere la Felicità il brano scelto per questo momento che resterà nella storia!

AL BANO CANTA PER I PAZIENTI IN OSPEDALE A BARI

Al Bano si è fermato al di fuori dell’Hi Hotel, la struttura che da diverse settimane ospita gli operatori sanitari del Policlinico di Bari che – per evitare di diffondere il contagio (con infezione che si possono prendere all’interno del Covid Hospital nel quale lavorano) – non stanno tornando a casa dai loro cari e familiari. Ed è stato bellissimo vedere il cantante in questa esibizione ma soprattutto ascoltare anche le voci di tutti i pazienti che hanno seguito Al Bano sulle note di Felicità. Con la speranza, che presto, tutti ritroveremo la nostra Felicità e che questo virus sia solo un brutto ricordo.

Il video è stato condiviso sui social dell’ospedale:

@albano_carrisi improvvisa una canzone per medici e operatori sanitari impegnati nel covid Hospital del Policlinico. Per non esporre i propri cari al rischio contagio hanno scelto da alcune settimane di stare lontani dalle proprie famiglie e sono stati ospitati nel @hihotelbari Grazie!

Davvero un bellissimo gesto.

L’omaggio di Al Bano all’ospedale di Bari: canta Felicità e regala allegria ultima modifica: da