Adele è magrissima, ringrazia i fan mostrando la sua nuova immagine (Foto)

E’ dallo scorso Natale che Adele, già magrissima, non mostrava più foto sul suo profilo social ma oggi è arrivata la sorpresa per tutti i suoi fan. Un grazie immenso a tutti da parte della cantante a chi le ha fatto gli auguri di compleanno. 32 anni compiuti il 5 maggio e ormai nessuno sperava più arrivasse un suo post, invece su Instagram c’è lei al centro del mondo, bellissima, di certo trasformata ma è evidente che abbia fatto un gran lavoro su se stessa. Non parliamo solo di aspetto fisico, sarebbe davvero riduttivo riferito a un’artista come Adele, ma è ciò che salta all’occhio, è ciò di cui tutti stanno parlando. Tra i tantissimi complimenti per la sua nuova immagine di certo non manca chi non solo non la riconosce ma la vorrebbe come un tempo. Non c’è dubbio che la foto che mostra la nuova forma fisica di Adele lasci tutti a bocca aperta, sapevamo già che avesse perso tanti chili ma vederla in gran forma fa davvero un grande effetto.

ADELE DIMAGRITA MA QUANTI CHILI HA PERSO E CHE DIETA HA SEGUITO?

“Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare. Spero che sia tutti sani e al sicuro in questo periodo folle” ha scritto nel suo messaggio la cantante. “Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e o lavoratori che ci tengono al sicuro mentre rischiano la loro vita! Siete veramente i nostri angeli”.

Tutti però adesso si chiedono come stia, come abbia fatto a dimagrire così tanto, a trasformarsi così tanto. Non è un segreto, Adele dicono abbia perso 45 chili, come riporta il Daily Mail, e che abbia seguito la dieta Sirt. Ne abbiamo già parlato di questo tipo di dieta ma lei abbina anche sessioni quotidiane di pilates, altrimenti sarebbe stato davvero impossibile raggiungere questo risultato senza danni evidenti. Intensi allenamenti, dieta e la voglia di cambiare, di stare bene, tutto questo ha portato a un gran risultato. Era bellissima ed è bellissima ma il cambiamento non è solo estetico, adesso Adele sembra davvero felice, tante le scelte che hanno cambiato la sua vita e l’hanno resa libera.

